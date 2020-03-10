Политика

Я поддерживаю поправки в Конституцию, направленные на социальную сферу - Юрий Шматов

«Я поддерживаю поправки в Конституцию, направленные на социальную сферу, на 100%», - заявил экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов, комментируя Псковской Ленте Новостей поправки в Конституцию РФ, которые были одобрены в верхней и нижней палате парламента 11 марта.

«Я считаю, что внесение поправок - правильно. Очень многое изменилось в нашей стране и вокруг нашей страны, то есть на международной арене. Все помнят, когда принималась первая Конституция, какая была ситуация в стране, необходимо было спасать Россию от развала. Нужно отдать должное тем, кто писал первую Конституцию, они учли практически все на тот момент, чтобы спасти страну. В результате они спасли Россию», - выразил свою позицию Юрий Шматов.

По его мнению, с того момента ситуация в стране кардинально изменилась.

«Конечно, страна развивается не теми темпами, которыми мы хотели бы, но видны положительные сдвиги в сельском хозяйстве, люди начинают жить более-менее нормально, конечно, есть слои населения, которые живут ниже прожиточного минимума, но в Конституцию внесли поправки, касающиеся пенсий, заработной платы», - обозначил Юрий Шматов.

Он считает, что видны изменения ситуации внутри страны.

«Сейчас совершенно другие отношения между предприятиями, органами власти, стали развиваться другие отрасли народного хозяйства. Это все требовало вмешательства. А как вмешаться? Нужно в первую очередь изменить Основной закон, который бы позволял сохранить стабильность и единство страны. Дать возможность людям самим решать многие вопросы, чтобы парламент и президентская власть вместе могли сделать больше в рамках Конституции. Это подтолкнуло и президента, и политиков внести изменения. То, что президент решил это сделать, честь ему и хвала», - резюмировал экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Кроме того, Юрий Шматов обратил внимание на то, что поправки в Конституцию смогут сделать эффективной политическую систему России, потому что поправки в Конституцию предусматривают дополнительные обязанности и ответственность парламента за принятие решений - в назначении кадров и других политические вопросах.

Юрий Шматов заявил, что обязательно примет участие во всероссийском голосовании 22 апреля.

«Я гражданин России, я родился здесь и вырос, не важно, какие были политические передряги, это моя родина. Здесь живут мои дети и внуки, я хочу чтобы страна развивалась стабильно, чтобы она была могучей и уважаемой во всем мире. Я горжусь, что родился в этой стране, и пойду голосовать за поправки обязательно», - обозначил свою позицию экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации также одобрил закон. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.