Общество

ЦИК изменил логотип голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

На обновленном логотипе кампании по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию не будет указана дата голосования. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия ввиду возможности переноса мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе заседания комиссии 20 марта, сообщает «Парламентская газета».

Президент РФ Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации руководство страны может перенести мероприятие, допускает глава ЦИК Элла Памфилова.

Тем не менее, пока указа о переносе не было, Центризбирком готовится к проведению голосования 22 апреля. В ближайшие дни планируется развернуть информационную кампанию. Она включает наружную рекламу, разъяснительные тексты и ролики, публикации в СМИ. Также планируется запуск сайта Конституция2020.рф, на котором граждане смогут узнать всё о способах регистрации и голосовании, а также о самих поправках.

Логотип этой кампании был утверждён ранее. Он представляет собой изображение Конституции в виде книги красного цвета, российский триколор, а также надпись «Общероссийское голосование». Ранее также на логотипе указывалась дата «22 апреля», но с учётом того, что голосование могут перенести, было решено убрать ее, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Закон о поправках в Конституцию был принят Госдумой 11 марта. В тот же день его одобрил Совет Федерации. После этого закон поддержали все региональные парламенты. В субботу, 14 марта, уже за подписью президента он был направлен для оценки судьями Конституционного суда. КС 16 марта заключил, что нормы документа соответствуют статьям 1, 2 и 9 Основного закона.

В минувший вторник глава государства подписал указ о назначении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам.