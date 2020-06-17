Псковская молодежь обсудит, как изменится ее жизнь в случае принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию станут главной темой обсуждения сегодня, 18 июня, на дискуссионной молодежной площадке в Псковской области. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи, рассказали Псковской Ленте Новостей его организаторы.
Участие в онлайн-дискуссии примут представители Совета по молодежной политике города Пскова и молодежь области. Среди экспертов – представитель прокуратуры региона Сергей Тимофеев, заместитель председателя Общественной палаты области Инна Андреянова, а также координаторы движения «Волонтеры Конституции».
В рамках мероприятия участники обсудят, как изменится жизнь в стране в случае принятия поправок в Конституцию, а также те проекты, что реализуются в связи с голосованием по поправкам – это и общественное наблюдение, которое организует Общественная палата Псковской области, и движение «Волонтеры Конституции», в котором активно участвуют молодые псковичи.
Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках в Конституцию был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации одобрил закон. Депутаты Псковского областного Собрания также проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Досрочное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.