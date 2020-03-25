Путин: Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести из-за коронавируса

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию переносится из-за коронавируса на более позднюю дату. Об этом сообщил президент Владимир Путин сегодня, 25 марта, во время обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции на 22 апреля. В Кремле при этом допускали перенос голосования из-за ситуации с коронавирусом, окончательное решение оставалось за президентом.
Сейчас в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом в 55 регионах. Больше всего зараженных в Москве - 410 человек. Умерла одна пациента с коронавирусом (официальная причина смерти - оторвавшийся тромб), выздоровели 29 человек.