Псковский омбудсмен: Не стоит пугаться приоритета российского конституционного законодательства над международным

Приоритета российского конституционного законодательства над международным не следует пугаться. Таким мнением сегодня, 1 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Дмитрий Шахов выразил надежду, что люди, которые меняют Конституцию, в первую очередь, думают о стране. В противном случае, подчеркнул он, они недостойны поддержки.
Кроме того, он отметил, что не считает, что поправки в основной документ страны, помешают России идти «по европейскому пути».
«Мы обречены жить с Европой в нормальных человеческих отношениях. После событий Второй мировой войны люди просто не могут себе позволить жить в условиях вражды», - добавил Дмитрий Шахов.