Игорь Дитрих: Все поправки в Конституцию - под номером один

Пациенты и сотрудники Псковской областной клинической больницы могут проголосовать по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке, открытом в лечебном учреждении. Депутат областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Игорь Дитрих воспользовался такой возможностью сам и рассказал об организации голосования в месте временного пребывания избирателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В областной больнице избирательный участок организуется каждые выборы, потому что в больнице находится достаточно много пациентов – вот сейчас, например, около 400 больных и медицинского персонала ещё 1200 человек. Сотрудники работают сменно – кто в ночное дежурство, кто в день, поэтому такая организация очень удобна, чтобы и пациенты и медики могли использовать своё право проголосовать», - сказал Игорь Дитрих.
Избирательный участок в областной больнице работает ежедневно с 8.00 до 20.00. По словам Игоря Дитриха, активность есть – более 300 сотрудников написали заявление на предварительное голосование. Сам депутат уже сделал свой выбор – Игорь Дитрих проголосовал за поправки к Конституции РФ.
«Я голосую «за», потому что все поправки к Конституции, которые нам представлены, очень важны. Сложно выделить какую-то одну из них – невозможно назвать первую и последнюю по значимости. Я считаю, что все поправки находятся в одной строчке и занимают цифру номер один», - сказал Игорь Дитрих.
Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию проводится на всей территории страны. Голосование назначено на 1 июля 2020 года. Предварительное голосование проходит с 25 по 30 июня.