Общество

Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий

Секретарь Общественной палаты (ОП) России Лидия Михеева рассказала об ожиданиях граждан от поправок в Конституцию РФ и о главной задаче консультативно- совещательного органа, пишет газета «Известия».

По словам Лидии Михеевой, задача ОП состоит в том, чтобы учитывать мнение российских граждан касательно законодательных инициатив правительства. Именно по этой причине полным организационным сопровождением рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию занимался совещательный орган.

Она отметила, что Общественная палата вела параллельное обсуждение поправок с гражданским населением и участниками дискуссий, что позволило подготовить независимое заключение, которое было утверждено сопредседателями и направлено в Госдуму для рассмотрения всех замечаний со стороны россиян.

Лидия Михеева уточнила, что получила более 1000 писем с предложениями граждан по урегулированию проблем социального характера, с вопросами о территориальной целостности и суверенитете, а также об устойчивом развитии страны. Большой блокпожеланий со стороны россиян составили замечания о роли гражданского общества (НКО, волонтерские организации и так далее).

«Больше всего граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий, о чем мы и говорили с президентом России, поскольку социальные гарантии — основа достойного уровня жизни. В следующей группе «народных поправок» находятся вопросы суверенитета, территориальной целостности, устойчивого развития страны. Достаточно большой блок предложений и пожеланий — идеи, которые относятся к закреплению в Конституции роли гражданского общества: НКО, добровольческих (волонтерских) организаций и поддержки этого сектора», - сказала секретарь ОП.

В подгруппе, в которой обсуждались вопросы социального развития, науки и культуры, присутствовали режиссер Карен Шахназаров, пианист Денис Мацуев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Они были одними из активнейших участников дискуссии вместе с президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем, депутатами Госдумы Валерием Гартунгом и Ольгой Баталиной, членом Общественной палаты Еленой Альшанской.

«Все формулировки, о которых мы докладывали президенту <...>, вырабатывались сообща», — заметила Лидия Михеева. Она добавила, что в 2019 году Общественная палата получила более 17 тыс. обращений от граждан. Основными темами стали соцзащита, пенсии, пособия, проблемы ЖКХ, комфортная городская среда, деятельность правоохранительной системы, защита прав в судах.

Секретарь пояснила, что обращение россиян в ОП поможет разработать систему, которая способствует устранению проблемы с преодолением барьерных ситуаций и недопониманием граждан и властей как региональных, так и федеральных.

Называя основные приоритеты консультативно-совещательного органа, Лидия Михеева уделила особое внимание мониторингу ситуаций в социальной сфере в различных субъектах РФ.