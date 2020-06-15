В России начался личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения

Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях. Это следует из календарного плана, размещенного на сайте ЦИК России.
С 5 июня подать заявление о голосовании по поправкам по месту нахождения можно было через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или дистанционно через портал госуслуг.
Подать документы в участковую избирательную комиссию возможно с 16 июня до 14.00 по местному времени 21 июня.
Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства, пишет РИА Новости.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.