Александр Братчиков: Время поправок в Конституцию пришло

Время поправок в Конституцию пришло, сообщил журналистам глава администрации города Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков.
«Считаю, что поправки очень важны для нашей страны. Пришло время. Прежняя Конституция была больше направлена на антикризисные меры. Сейчас мы понимаем, что Россия уже не та, что была в 1993 году. И то, что сейчас предлагается в пакете поправок в Конституцию, отражает действительность», - отметил он, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По мнению Александра Братчикова, поправки направлены на стабильность страны и нашего региона, в частности. Наиболее важным для себя он считает блок поправок о том, что «задача чиновника — служба народу».
Глава городской администрации выразил надежду на то, что псковичи придут на участки и тоже проголосуют за стабильность. Также он отметил высокий уровень организации выборов, который показала областная Избирательная комиссия. «Важно, что соблюдены все меры безопасности», - заметил он.