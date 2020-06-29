Общество

Сенатор Елена Бибикова: Очень правильное решение - распределить период голосования по нескольким дням

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ответила на вопросы Псковской Ленты Новостей о своем отношении к поправкам в Конституцию РФ.

- Елена Васильевна, вы с супругом уже проголосовали утром 26 июня. Расскажите, пожалуйста, как организована работа избирательных участков. У многих остаются опасения, что голосовать в период коронавирусной пандемии - не самая удачная мысль.

- На мой взгляд, совершенно правильное решение заключается в распределении периода голосования по дням. Не в один день, когда все приходят на участки сразу, и когда бывают очереди. Мне кажется, очень правильное решение, и, может, даже не единичное. Мы голосовали с мужем. При входе на участок нас встретили люди, которые отвечают за голосование, - волонтеры, члены избирательной комиссии. Они измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Есть возможность протереть руки дезинфицирующим средством. На самом участке было достаточно свободно, мы пришли в 10 утра. Даже документы не брали в руки, показала паспорт, единственное, я расписалась. Очень удобно оборудовано пространство, чтобы не было столпотворения и не было опасений, что приходить на участок - это опасно.

- Для вас решение выполнить свой гражданский долг - это решение видного политика, члена партии «Единая Россия» или это ваша гражданская позиция гражданки Российской Федерации?

- Это моя гражданская позиция, в первую очередь. Я сама живу в России, здесь живут мои дети, внуки. Я понимаю, насколько важно закрепить достигнутое на сегодняшний день. В Конституции и поправках закрепляется то, к чему мы уже подошли. Помимо социальных гарантий, очень важны вещи, которые касаются целостности нашей страны, языка, культуры, сохранения природного наследия.

Одна из самых главных - поправками закрепляется в обязательном порядке доступность медицинского обслуживания, это важно для каждого человека. Даже в последнем обращении президента было обращено внимание на то, что в нынешней ситуации необходимо быть готовым к любым вызовам. Наряду с этим нужно в плановом режиме модернизировать то, что у нас есть. Создается сеть медицинских учреждений. У нас в Пскове будет построена инфекционная больница с филиалом в Великих Луках. Об этом тоже сегодня говорится, о доступности, улучшении качества медицинской помощи. Это одна из поправок, которые вносятся в Конституцию

Для меня как человека, отработавшего многие годы в социальной сфере, очень важны социальные поправки. В первую очередь я назвала бы не заработную плату и не пенсионные дела, а то, что дети заявлены в Конституции, как наш один из важнейших приоритетов. Дети - это наше будущее, жизнь стариков зависит сегодня от детей. Нужно сделать все возможное, чтобы дети не испытывали недостатка ни в медицинском обслуживании, ни в питании, ни в учебном процессе. Это приоритеты, которые определяет Конституция.

Конечно, важна поправка о заработной плате для трудоспособного населения. Когда я пришла в Совет Федерации в 2014 году, мы утверждали МРОТ ниже прожиточного минимума. Как это ни печально было, это делалось исходя из экономической ситуации, из вызовов, которые были на тот момент. Сегодня на конституционном уровне закрепляется, что минимальный размер оплаты труда не будет ниже, чем прожиточный минимум на территории всей РФ.

Очень важное закрепление - принцип обеспечения, принцип всеобщности, принцип справедливости, принцип солидарности поколений. Обязательна поправка о ежегодной индексации пенсионных выплат не реже одного раза в год. Мы говорим, что пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. Индексация должна быть не ниже инфляции, это теперь конституционная норма.

- Многие говорят, что социальные нормы, предложенные в пакете поправок, можно было реализовать без изменения основного закона с помощью подзаконных актов. Так ли это, на ваш взгляд?

- На мой взгляд, подзаконными актами это не может быть реализовано. Мы принимали закон о бюджете 2016 года и 2017 года. При принятии бюджета он формируется длительное время. Ведется постоянная практическая работа над бюджетом очередного года. Очень много проблем выходит первый план. Некоторые считают, что пенсионеры получают пенсию не ниже прожиточного минимума в регионе и, может быть, как-то можно было обойтись, деньги нужны где-то в другой стороне. Когда норма прописывается на конституционном уровне, отойти от нее просто невозможно и нереально. Эта поправка на самом деле закрепляет то, что уже есть сегодня. Она нужна для того, чтобы в кризисных ситуациях эта норма ни в коем случае не была скорректирована в худшую сторону.

- Многие не готовы участвовать в голосовании, поскольку считают поправку о сроках президента, так называемое «обнуление», причиной изменения в Конституции. Говорят, весь остальной пакет поправок декорация и ширма, завуалированная история.

- Очень хороший ответы на многие вопросы, и в том числе и на этот, дал президент в своем выступлении. Принималась Конституция в начале 90-х годов, когда наша страна была совершенно другой. Россия, с которой никто не считался на международном уровне. Россия, в которой стреляли, в которой рушились дома. Мы прошли очень большой и сложный путь. У нас есть много достижений, страна изменилась, страну уважают и прислушиваются к мнению нашего президента.

Сам президент говорит, что выбирать не будут из одного человека. Выборы проходят на альтернативной основе. Любой гражданин - кстати, требования к президенту тоже усилены - пожалуйста, любой человек, который считает, что может стать президентом, повести и сделать для страны больше, сделать лучше, чем делается, пожалуйста. Заявляйтесь, и народ сам определится, за кого проголосовать.

Второй момент - президент доработает свой срок полномочий, а до выборов еще много времени. Он говорит, что и сам не определился, говорит, буду смотреть, что будет в 2024 году.

Я думаю, поправки пойдут только на пользу для развития нашей страны и общества. В последнем послании президент по всем направлениям четко озвучил вопросы помощи регионам, в части развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в части здравоохранения, на поддержку детей, первичного звена здравоохранения, плановой медицинской помощи, поддержки экономики.

Чтобы поднять экономику, самое главное - здоровье человека, демография. Если всё это реализовано именно с помощью поправок, думаю, что социальная ориентированность государства точно будет исполняться.