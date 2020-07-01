Стругокрасненский район сохраняет самую высокую активность на голосовании по Конституции РФ в регионе. По данным Избирательной комиссии Псковской области, на данный момент здесь проголосовало 82,43% избирателей. Остальные районы еще не перешли 70-процентную отметку по явке.
На втором месте по явке после Стругокрасненского района находится Куньинский — 69,05%, на третьем - Дедовичский (68,79%), совсем рядом с ним расположился Невельский район — 68,77%.
Наиболее низкая явка по-прежнему отмечена в Пскове и Великих Луках. Из районов наименьший процент по явке в Плюсском районе — 49.89%.
В целом, Псковская область перешагнула 50-процентный порог по явке.