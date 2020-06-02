Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час

На участке голосования по поправкам в Конституцию РФ в течение часа должны находиться не более 8-12 голосующих, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Кроме того, потоки входящих на участок и покидающих его не будут встречаться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, данные меры направлены на соблюдение «принципа бесконтактности» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.