Общество

Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Кроме того, потоки входящих на участок и покидающих его не будут встречаться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, данные меры направлены на соблюдение «принципа бесконтактности» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

На участке голосования по поправкам в Конституцию РФ в течение часа должны находиться не более 8-12 голосующих, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Категорически не согласен. Хватит ограничивать и запрещать

Нет. Ограничивай — не ограничивай, все равно люди будут болеть

Скорее нет. Принесет ли это пользу — неизвестно, а на психику запреты давят

Скорее да. В условиях неопределенности лучше перестраховаться

Да. Вернуть ограничения — правильное и логичное решение

Разумеется! Их не надо было и отменять раньше времени

Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час

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