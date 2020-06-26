Зампредседателя Псковского облсовпрофа выделил поправку о госслужащих

Заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф Андрей Стегний прокомментировал голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
«Предлагаемые поправки в Конституцию РФ, на мой взгляд, очень актуальны, необходимость их внесения назрела давно. Поправки носят социально-ориентированный характер, поскольку затрагивают такие институты, как: трудовые отношения, вопросы индексации пенсий, социальное обеспечение. Считаю правильным закрепление в Конституции условий о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума и индексации пенсий», - отметил Андрей Стегний.
Также ему представляется важным закрепление в главном законе государства условия о том, что лица, замещающие государственные должности различного уровня, не должны иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства, счетов в иностранных банках и так далее. «Люди, занимающие высшие государственные должности, должны жить в своей стране и работать в интересах страны. Также считаю очень важным закрепление в основном законе страны интересов семьи, материнства и детства, повышение их значимости на государственном уровне», — сказал Андрей Стегний.