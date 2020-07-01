Александр Козловский: Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области прошло успешно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил журналистам секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.
«К концу подходит голосование. Формат его проведения в этот раз отличался. У россиян была возможность голосовать несколько дней и, наверное, это правильно. Самым главным в условиях коронавируса было обеспечить безопасность граждан, - подчеркнул депутат. - Были применены разные форматы голосования. Считаю, все прошло успешно и спокойно».
Александр Козловский напомнил, что единороссы сразу же поддержали предложение президента Владимира Путина внести поправки в главный документ страны. С тех пор было принято много законопроектов по обеспечению возможности голосования по поправкам.
«Несмотря на то, что Госдума поддержала поправки, нужно было еще заручиться поддержкой граждан», - отметил секретарь регионального отделения партии. По его словам, псковские единороссы провели огромную работу по разъяснению планируемых изменений населению. «Мы провели огромную работу и видим, что поправки поддерживаются населением. Большой путь мы прошли вместе и видим успешное голосование. Большое число избирателей пришло на участки, чтобы выразить свою волю», - резюмировал Александр Козловский.