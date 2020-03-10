Политика

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании поддерживает поправки в Конституцию - Минаков

Фракция Либерально-демократической партии России в Псковском региональном парламенте поддерживает поправки в Конституцию РФ. Об этом заявил лидер фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков, комментируя корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове изменения в Основной закон, которые были одобрены в верхней и нижней палате парламента сегодня, 11 марта.

Антон Минаков отметил, что фракция ЛДПР выступает «за» инициативы, которые вчера были поддержаны в Госдуме. «Их поддержало наше федеральное руководство, наши коллеги из Госдумы, наш председатель партии. Данные инициативы мы поддержим при условии обеспечения регулярной смены власти», - заявил депутат.

«Что касается инициативы госпожи Терешковой и обнуления сроков. Здесь мне хотелось бы привести цитаты, сказанные вчера президентом в обращении к Госдуме. Цитирую: "На первый план выходит возможность сменяемости власти, которая нужна для динамики развития страны". И вторая цитата президента: "Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена".Так вот, если это, действительно, будет сделано, и наш президент не пойдет на пятый, шестой, десятый срок, то мы данные инициативы поддержим», - обозначил свою позицию Антон Минаков.

Кроме того, он отметил, что обсуждавшийся накануне вопрос о досрочных парламентских выборах ранее был поднят в Псковском областном Собрании депутатов, в частности самим Минаковым, когда в регионе с рабочим визитом находился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Также поправки в Основной закон одобрил Совет Федерации. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.