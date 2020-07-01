Псковская область перешагнула 50%-ный рубеж по явке на общероссийском голосовании

Псковская область перешагнула 50%-ный рубеж по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук на брифинге в информационном центре избиркома.
«По состоянию на 15.00, 264 596 человек проголосовали, процент явки — 50,35%», - проинформировал он.
Также Сергей Ковальчук отметил, что нарушений на участках не зафиксировано. «УИКи работают спокойно, размеренно и в рамках предоставленных полномочий по организации голосования», - заключил секретарь избиркома.