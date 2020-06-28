Поправки в Конституцию, связанные с целостностью страны, важны - Андрей Корнев

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Корнев призвал жителей области поддержать поправки в Конституцию РФ.
«На мой взгляд, принять поправки в Конституцию обязательно нужно, потому что мы будем жить в соответствии с этим законом, и много вещей, которые принимаются, связаны с целостностью нашей страны, с приоритетом российского права над международными договорами. Это важный момент, который раньше не находил отражения в Конституции. Я призываю всех сходить проголосовать и поддержать Конституцию», - заявил Корнев.