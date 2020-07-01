Общество

Профанацией назвал лидер псковских коммунистов голосование по поправкам в Конституцию

Несмотря на то, что первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, он считает, что сама система голосования была дискредитирована тем, как она проводилась. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его словам, по поправкам в Конституцию РФ он проголосовал еще в понедельник, 29 июня. На избирательном участке в здании многопрофильного правового лицея №8 в Пскове Петр Алексеенко поддержал консолидированную позицию партии и проголосовал против предлагаемых поправок.

«На моем участке все было корректно. Были соблюдены все меры защиты, на входе выдавались защитные средства. Зашел в один вход, вышел через другой. Контактировать ни с кем не пришлось, поскольку на участке практически никого и не было», - поделился он. При этом Петр Алексеенко отметил, что проводить такое длительное голосование достаточно накладно, но в условиях пандемии это правильное решение.

В то же время он обратил внимание, что некоторые участки для голосования не выдерживают никакой критики. «В одном из торговых центров в Пскове я увидел, как в зале стоит столик, за ним две женщины предлагают голосовать всем посетителям торгового центра. Это, конечно, отбивает охоту в дальнейшем участвовать в голосованиях. Что помешает ходить по таким «участкам» в торговых центрах и голосовать несколько раз? Они просто записывают паспортные данные и выдают бюллетени, ни с какими базами не сверяются», - рассказал лидер псковских коммунистов.

Критически он отнесся и к УИКам во дворах. «Все было сделано, чтобы показать массовую поддержку изменений в Конституцию. Была целая неделя, неужели было не организовать работу нормальных участков, где можно было бы проголосовать без угрозы для здоровья? Все эти избирательные участки во дворах - это не голосование, а профанация», - добавил Петр Алексеенко.

По его словам, ни он, ни его коллеги не стали никуда обращаться, чтобы разобраться в ситуации, узнать официальный это был УИК или нет. Петр Алексеенко выразил уверенность, что это в любом случае, бесполезно.

«Электронное голосование мы тоже не признаем. Если уж в Америке говорят, что мы вмешиваемся в их выборы, то что уж тут говорить про голосование внутри страны. Мы все прекрасно понимаем, что будет получен определенный результат, нужные показатели. Но жизнь от этого не изменится. Что мешало выполнять все социальные обязательства при действующей Конституции? Ничто не мешало. Просто не было политической воли», - заключил Петр Алексеенко.