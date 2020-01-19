Политика

Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства

Экс-губернатор Псковской области, председатель некоммерческого партнерства «Псковское землячество» Владислав Туманов считает, что главная задача при внесении изменений в Конституцию - это создание социального государства. По его мнению, изменения давно назрели. Об этом он заявил в разговоре с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы построили правовое государство, а сейчас пытаемся, чтобы это правовое дало построить и социальное. Такое, в котором нет социального разрыва. Сейчас происходит социальная поляризация, это явление, которое недопустимо, понятно, к чему это может привести. Кроме решения стратегических вопросов, обороноспособности, развития экономики, сейчас ресурс должен быть направлен на решение социальных проблем, чтобы не было колоссального разрыва, который может привести к самым негативным последствиям для государственности», - заявил Владислав Туманов.

Он отметил, что неудивителен факт того, что кого-то смущают сроки внесения изменений в Конституцию. «Еще есть в памяти период, когда мне пришлось принимать участие в конституционном совещании, которое проходило все лето 1993 года. Но нужно понимать разницу между этими событиями. Сейчас вносятся изменения в действующую Конституцию, она действует уже более четверти века. А тогда мы принимали ее в условиях, максимально приближенных к боевым. Тогда была очень серьезная полемика, различные варианты Конституции. Тогда конституционное совещание остановилось именно на том проекте, который был вынесен на всенародное голосование. Страна прямым голосованием выбрала этот вариант. В Псковской области почти 55% людей проголосовали за», - рассказал Владислав Туманов.

Экс-губернатор отметил, что изменения безусловно назрели. «Еще тогда, когда мы принимали Конституцию, было очень много вопросов по распределению полномочий. Тогда шел разговор о договорном характере Конституции, о заключаемых договорах между федеральным центром и субъектами федерации. Тогда Псковская область оказалась одной из немногих областей, которая нашла аргументы, чтобы не выстраивать эти отношения как договорные и не заключать эти договоры. Мы понимали, что договорной характер строительства государства и отношений власти может привести к самым плачевным результатам. Спустя 25 лет мы понимаем, что это была настоящая мудрость наших депутатов», - заявил он.

По мнению Владислава Туманова, сейчас пришло время прописать, что такое президентская республика, более четко определить полномочия системы органов государственной власти, внести новый институт государственной власти - Госсовет. «Мне не кажется, что сроки очень скоротечны, так как это не изменения Конституции, как основного закона, это внесение изменений, которые прежде всего направлены на укрепление системы власти. Нужно дать возможность президенту проводить решения, которые были озвучены в Послании. Оно дает надежды очень многим молодым семьям, что они будут услышаны и вопрос иметь ли второго ребенка в семье будет решен», - заключил он.