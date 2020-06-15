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Общество

Елена Бибикова рассказала, индексацию каких пособий гарантируют поправки в Конституцию

16.06.2020 09:44|ПсковКомментариев: 2

Кроме индексации пенсий поправкой в Конституцию, которую выносят на всенародное голосование, предусматривается индексация всех пособий и иных социальных выплат. Об этом сказала заместитель председателя член Совета Федерации от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. 

Как отметила сенатор, несмотря на то, что индексация пенсий закреплена в законах, были периоды, когда средств на это не находилось. Поправками предусматривается обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, что является гарантией сохранения этого обязательства, и оно будет неукоснительно соблюдаться. 

«Не только индексация пенсий гарантируется на конституционном уровне, но и индексация всех социальных пособий, и иных социальных выплат, которые предусмотрены существующим законодательством», - цитирует Елену Бибикову «Парламентская газета».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

Теги: #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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