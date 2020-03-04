Общество

Анатолий Мультах: Закрепление семейных ценностей в Конституции обязательно

Поправки в Конституцию действительно назрели, а закрепление в ней семейных ценностей обязательно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

«Я поддерживаю все поправки в Конституцию, но считаю не совсем правильным то, что не прошла поправка по поводу запрета на владение имуществом на территории иностранных государств для членов Государственной Думы и членов правительства. Все остальное очень важно и своевременно. Нужно сказать, что если это было бы пораньше, то, может быть, было бы даже лучше», - заявил Анатолий Мультах.

Секретарь Общественной палаты Псковской области рассказал, что, по его мнению, уклад жизни в России во много раз лучше, чем «то новомодное, что творится сейчас на Западе». «Что сейчас происходит? Все переворачивается с ног на голову, базовые понятия и ценности пытаются подменить. Почему мы должны получать главенство законов Гаагского суда над Конституцией Российской Федерации, над нашим основным законом? Почему мы должны делать так, чтобы у нас в семье появились человек №1 и человек №2? Я считаю, что у нас есть очень хорошие православные традиции и традиции всех других религий, которые позволяют нам жить так, как мы живем сейчас», - заключил Анатолий Мультах.