Политика

Важно закрепление в Конституции целого ряда положений социального характера - Андрей Царев

Действующая Конституция работает, но жизнь идет вперед, поэтому необходимо внесение дополнений в данный документ, которые бы отражали сегодняшнюю действительность. Такое мнение высказал член Общественной палаты России, директор государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области, сопредседатель регионального отделения ОНФ Андрей Царев, комментируя поправки в Конституцию РФ, которые были одобрены в верхней и нижней палате парламента 11 марта.

Андрей Царев особо отметил важность закрепления в Конституции целого ряда положений социального характера и организации работы органов власти.

«Безусловно, важное решение, чтобы положения о социальной защите граждан были не только в федеральных законах, а были закреплены в документе, который определяет стратегию нашей страны. Важны поправки, которые касаются семьи, детей. Вместе с тем, на мой взгляд, была ошибка, которую поправили в ходе второго чтения. Она касалась детей, которые оказались без попечения родителей, и роли государства в их жизни. Якобы, государство будет заменять им родителей. Это было неправильно, потому что оно не может заменить родителей. Насколько я знаю, в ходе второго чтения данное положение подкорректировали», - высказал свое мнение Андрей Царев.

Кроме того, член Общественной палаты России выразил надежду, что поправки в Конституцию могут способствовать развитию сильной и эффективной политической системы. Он уверен, что те поправки, которые принимаются в части наделения большими полномочиями Совета Федерации и Государственной Думы направлены на то, чтобы «все органы власти принимали на себя ответственность в тех или иных решениях».

«Принципиально важно то, что появилось понятие института гражданского общества. То, что сейчас государство все-таки обозначило НКО как одну из важнейших структур в общественном устройстве, очень важно, это должно быть отражено в Конституции. Тем самым мы не только закрепляем статус-кво, но и даем ориентир на будущее», - подчеркнул Андрей Царев.

Кроме того он добавил, что обязательно примет участие во всероссийском голосовании 22 апреля.

«Я гражданин, мне не безразлично, в какой стране я живу. Важно, чтобы мой голос был среди тех, кто выражают свое мнение по поводу нашего главного документа», - обозначил свою позицию Андрей Царев.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Также его одобрил Срвет Федерации. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.