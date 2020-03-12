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Общество

Что россияне знают о поправках к Конституции?

12.03.2020 19:32|ПсковКомментариев: 4

Подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации - 87%. Доля информированных россиян растет - за 5 дней с 6 марта выросла на 3 п.п.  Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса - 22 апреля. В опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% информированных россиян.

Принятие во втором чтении поправок к Конституции стало резонансным событием - 75% россиян слышали о том, что 10 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Также и о предложении Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков осведомлены 73% россиян.

Планируют принять участие в голосовании 69% россиян, при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 6 марта количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 3 п.п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 п.п.

Источник: Псковская Лента Новостей
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