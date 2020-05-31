Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе

В начале этой недели президент РФ Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, близких к администрации президента и мэрии Москвы.
Двое собеседников уточнили, что голосование пройдет 1 июля, но один заверил, что рассматривается и другой вариант - 8 июля.
По словам одного из близких к Кремлю источников, голосование может пройти 1 июля, но досрочное голосование начнется за неделю до этого — с 25 июня. Накануне, заметим, будет парад Победы. Один из собеседников объяснил решение тем, что власти «рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы».