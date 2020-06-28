Жители Псковской области продолжают активно голосовать по поправкам в Конституцию РФ.
УИК №516, Плюсса
УИК №523, Порхов
В регионе открыты 615 избирательных участков. Люди голосуют на участках с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сотрудники комиссий также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится дезинфекция.
УИК №213, Дновский район, выездное на голосование на дому по заявлению
УИК №351, Опочка
УИК №350, Опочка
УИК №541, Полоное, Порховский район
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
УИК №209, Дно
УИК №454, Кунья
УИК №594, Невельский район, деревня Щербино, придомовое голосование