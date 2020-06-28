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Общество

Жители Псковской области продолжают активно голосовать по поправкам в Конституцию

28.06.2020 13:53|ПсковКомментариев: 1

Жители Псковской области продолжают активно голосовать по поправкам в Конституцию РФ. 

 

 

УИК №516,  Плюсса

УИК №523, Порхов

В регионе открыты 615 избирательных участков. Люди голосуют на участках с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сотрудники комиссий также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится дезинфекция.

УИК №213, Дновский район, выездное на голосование на дому по заявлению

УИК №351, Опочка

 УИК №350, Опочка

УИК №541, Полоное, Порховский район

Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

 

 

УИК №209, Дно

УИК №454, Кунья

УИК №594, Невельский район, деревня Щербино, придомовое голосование

Теги: #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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27.06.2020, 13:405 Глава Пскова Елена Полонская верит, что молодежь сохранит лучшие традиции старших поколений 27.06.2020, 13:360 Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма 27.06.2020, 13:180 Конкурс «Там чудеса…» объявил музей-заповедник «Михайловское» 27.06.2020, 13:092 Водитель «Ягуара» пытался дать инспекторам ГИБДД взятку в размере 300 тыс. рублей
27.06.2020, 12:4610 Поправки в Конституцию обеспечивают поддержку молодежной политики - лидер псковской «Молодой Гвардии Единой России» 27.06.2020, 12:330 На Рижском проспекте затруднено движение при выезде из города из-за ДТП 27.06.2020, 12:200 Губернатор вручил медали и благодарственные письма президента волонтерам акции «Мы вместе» 27.06.2020, 12:130 Суд обязал администрацию Плюссы принять на учет автомобильный путепровод над железной дорогой
27.06.2020, 11:531 Михаил Ведерников призвал выпускников использовать каждый шанс, который преподнесет судьба 27.06.2020, 11:400 Псковское управление МЧС увидело практическое значение в новом мурале 27.06.2020, 11:350 ПЛН-ТВ: Участвуют ли псковичи в голосовании по внесению поправок в Конституцию? 27.06.2020, 11:230 Александр Котов: Успех молодежи – это перспективы региона и страны
27.06.2020, 11:190 Правительство до конца лета продлило выплаты медикам 27.06.2020, 11:103 58 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки 27.06.2020, 10:562 Третий день голосования по Конституции проходит в Псковской области 27.06.2020, 10:440 В Псковской области продолжат снимать ограничения по COVID-19 при условии серьезного отношения к требованиям властей
27.06.2020, 10:192 Ровно год исполняется с открытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове 27.06.2020, 10:022 «Сухой закон» действует сегодня в Псковской области 27.06.2020, 09:540 Медлаборатории в Псковской области работают сегодня на пределе возможности 27.06.2020, 09:410 Минтруда отказалось распространить единовременные выплаты на детей 16-18 лет
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