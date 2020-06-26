Сенатор Елена Бибикова проголосовала по поправкам в Конституцию в Пскове

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ. Свое конституционное право она реализовала сегодня, 26 июня, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Сегодня особый день, когда мы имеем возможность проголосовать за те поправки, которые отработаны, внесены и подписаны президентом для того, чтобы закрепить социальные гарантии, которые на сегодняшний день достигнуты», - отметила Елена Бибикова и добавила, что поправки, гарантирующие целостность государства и защиту исторической правды, безусловно, важны.
«Поэтому мы с мужем пришли, чтобы проголосовать и отдать свой голос за поправки, которые внесены, и, я думаю, будут одобрены», - заявила сенатор.