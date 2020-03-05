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Конституция-2020: не читал, но…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Нужно пользоваться любой возможностью заявить о своих правах. Подавать голос и

заявлять о себе. Поддерживаете или отрицаете – это не столь важно. Главное – не

быть отсидевшимся в уголке молчуном»

М.Маклюэн

Ровно через полтора месяца гражданам великой страны предстоит сделать осознанный выбор и проголосовать за поправки к Конституции Российской Федерации. Выбранный формат называется «Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России».

Много было споров и рассуждений о том, что же такое «всенародное голосование», чем оно отличается от референдума и, собственно говоря, почему же по столь масштабному поводу в кои-то веки не провести бы референдум?

Постепенно ситуация в общих чертах прояснилась. 14 февраля Владимир Путин подписал распоряжение Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 32-рп «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Этот документ предусматривает практически все известные способы волеизъявления для того, чтобы охват населения был максимально широкий, а все полномочия по организационным вопросам возлагаются на Центризбирком. Таким образом, впервые в электоральной практике можно будет голосовать, не выходя из дома, притом досрочно. А на москвичах дополнительно апробируют модную европейскую технологию дистанционного электронного голосования. Как видим, избегнуть участи так или иначе проголосовать за поправки будет довольно непросто.

Что же касается ответа на вопрос, почему власти предпочли не прибегать к референдуму, то он, мне кажется, очевиден. К референдуму по российскому законодательству предъявляются очень высокие требования прежде всего по явке – он будет признан состоявшимся при условии, если в нем примут участие более половины избирателей. А при общероссийском голосовании достаточно получить простое большинство голосов при любой явке. Потому, на всякий случай, решили, что называется, перестраховаться.

Споры о формате волеизъявления продолжаются. Есть, в частности, мнение, что отказ от проведения референдума делает будущие поправки нелегитимными. Это, конечно, совершеннейшая чушь, и чтобы в этом удостовериться, нужно просто прочитать пока еще действующую Конституцию и Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации». И не будем забывать, что закон позволял провести эти поправки вообще без какого-либо голосования. Это президент решил, что обычных законотворческих процедур, Госдумы и Совета Федерации в данном случае недостаточно. Но речь сейчас не о технических подробностях и юридических тонкостях процедуры.

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По факту это спор очень напоминает борьбу тупоконечников и остроконечников из романа Дж.Свифта «Путешествия Гулливера». Рассуждать о том, что референдум лучше всенародного голосования – все равно как утверждать, что вареное яйцо следует разбивать с тупого конца. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что по факту нет никаких проблем с прохождением 50%-ной явки. Этой проблемы в принципе нет уже сегодня, а за оставшиеся полтора месяца число желающих проголосовать будет только расти. Все ведущие политические силы страны призывают принять участие в голосовании. В этом смысле дискуссия о легитимности общероссийского голосования – не более чем попытка оппонентов власти оставаться в актуальной повестке и напоминать о себе в лентах новостей. Не сомневаюсь, если бы речь сегодня шла о референдуме, те же самые люди активно протестовали бы против такого способа легитимизации поправок. Требовали бы проведение плебисцита, созыва тайного синедриона или великого курултая.

Но даже и не это главное. Основной вопрос все же в том, как будут голосовать граждане России по поправкам в Конституции? Какова будет мотивация выбора варианта «За» или «Против»? Вот тут, мне кажется, мы пока имеем одну сплошную подмену смыслов.

Социологи еще в середине января наперегонки ринулись замерять градус общественного мнения, и сегодня уже более-менее понятно, как россияне воспринимают поправки к Конституции. Давайте возьмем самые свежие данные, которые предоставил нам ВЦИОМ.

Итак, информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации постепенно растет: 24 января слышали о нем 72% россиян, к 20 февраля доля знающих о будущем голосовании увеличилась до 79%. Надо полагать, цифра эта неизбежно продолжит расти, по мере приближения даты голосования.

Более половины россиян (66%) декларируют возможное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, причем 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Учитывая, что в целом аналогичные данные дают ФОМ и Левада-центр, россияне в курсе предстоящей процедуры голосования, и нет оснований переживать за явку 22 апреля. Но на этом весь оптимизм заканчивается.

Согласно тому же опросу ВЦИОМа, хотя бы одну из поправок, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает лишь каждый пятый (чуть более 22%). А когда интервьюеры дошли до конкретных инициатив, электорат натурально впадал в ступор. 9% смогли вспомнить про индексацию пенсий. Про ограничение по срокам пребывания на посту президента знают 4%. Часть поправок не вспомнил ни один из опрошенных…

Что же мы имеем по факту. С одной стороны, имеем системную готовность граждан 22 апреля 2020 года проголосовать за поправки к Конституции. Социологи прогнозируют высокую явку, которая, благодаря множеству форм и методов волеизъявления, скорее всего, превысит явку на президентских выборах 2018 года. Это прекрасно. Но с другой стороны, мы имеем столь же системное непонимание электората, за что именно (или против чего) им предстоит голосовать.

В этом смысле общество, согласно опять же исследованиям социологов, четко разделилось на 3 группы. Первая – те, кто однозначно за поправки. Им в принципе не важно, о чем конкретно идет речь – о боге в Основном законе или о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму. Как говорится, «по умолчанию» – просто потому, что эти поправки предложены президентом России Владимиром Путиным. Этого основания более чем достаточно для принятия решения по всему пакету поправок. Надо сказать, в этой группе сегодня абсолютное большинство населения страны.

Вторая группа – те, кто категорически против поправок. Точка зрения присутствует в актуальной повестке, но ее сторонники находятся в явном меньшинстве. Им также, по большому счету, совершенно безразлично, о каких изменениях в Конституцию идет речь. Парадокс в том, что мотив тут абсолютно тот же. Именно потому, что базовый пакет поправок инициирован лично президентом, к ним в этой группе будет априори негативное отношение. Что бы там не предлагалось.

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Ну и третья группа, как это обычно бывает в любом обществе – это так называемое «болото». Им либо все равно – другие заботы у людей, более, скажем так, приземленные и повседневные. А что там с Конституцией, и есть ли она вообще – до этого многим нет никакого дела. Тем более, когда речь идет о каких-то поправках в документ, о сути которого эти граждане имеют самое приблизительное понятие. Либо же они заранее согласны с любой инициативой власти. Отнюдь не потому, что одобряют и поддерживают, а потому, что живут по принципу: «Власть все равно все сделает, как считает нужным, а нас никто не спросит». Так какой смысл тратить силы и время – проще смириться и жить дальше.

Чтобы не быть обвиненным в мизантропии, добавлю, что все же имеется и прослойка людей, трезво оценивающих как саму идею реформирования и модернизации Основного закона, так и предложенные поправки. Но эта прослойка, судя по опросам социологов, сегодня в рамках статистической погрешности.

Объективно следует понимать, что именно пакет поправок президента имеет смысл анализировать серьезно. Но публика, увы, сосредоточилась на абсолютно второстепенных вещах, вроде упоминания бога в Конституции, включении пункта о «памяти предков» и трактовки брака как союза мужчины и женщины. Все это неплохой предмет для шуток и сарказма, если исключить тот факт, что бог упоминается в добром десятке конституций и конституционных законов приличных стран, а брак как союз мужчины и женщины по-прежнему присутствует в гражданском законодательстве ряда стран Евросоюза.

Между тем внимания заслуживает как раз поправки, предложенные Владимиром Путиным. Чтобы не занимать время, не стану их перечислять – эти поправки легко найти в различных источниках. Тем более, что их уже активно обсуждают сторонники и противники реформы Конституции.

На мой взгляд, практически все предложенные президентом поправки актуальны. Полагаю, их принятие сделает Конституцию Российской Федерации адекватной требованиям времени. Прежде всего давно назрело введение местного самоуправления в систему органов государственной власти. Об этом говорят уже лет пятнадцать – давно пора воплощать на практике.

Приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму тоже давно назревшая и совершенно логичная инициатива. С начала 1990-х МРОТ представлял собой некую «вещь в себе» – абстрактную величину, основанную на каких-то расчетах «очкариков» из Минфина и Росстата. Прожиточный минимум, конечно, не решает всех проблем. Но он всегда был больше МРОТ, а значит, наименее защищенные слои населения получат чуть больше денег. Думаю, это хорошо.

Остальные поправки носят, по сути, формально-юридический характер и отражают текущие изменения в общественно-политической жизни страны. Очевидно, что ни одна из предложенных поправок не влечет за собой ослабления государства или падения уровня жизни населения.

Дискуссионной, на мой взгляд, выглядит идея приоритета Конституции РФ над международным правом и договорами. Но это – тема отдельного серьезного разговора, который еще состоится по ходу обсуждения предложенных поправок.

Я же хотел бы вернуться к главному контексту будущего всенародного голосования. Так или иначе, нам предстоит принять ответственное решение. Подобные изменения в Основной закон государства происходят редко и вряд ли повторятся в обозримом будущем. При таких обстоятельствах впоследствии можно сильно пожалеть, что к реформе Конституции отношение оказалось недостаточно серьезным.

К сожалению, пока в широких народных массах превалирует эмоциональные восприятие процесса, продиктованное не логикой и здравым смыслом, а политическими пристрастиями. Вместо того, чтобы трезво проанализировать плюсы и минусы конкретных предложений, большинство пытаются искрометно острить на тему совершенно второстепенных вещей.

Немного удивляют меня те, кого принято относить к либеральной общественности. Годами они апеллировали к тому, что в России выстроена суперпрезидентская республика, что препятствует ее нормальному развитию. Что ж, предложенные поправки как раз предлагают устранить этот перекос, добавить полномочий законодательной ветви власти, повысить статус органов местного самоуправления. Все, как вы и просили. Но «либеральная тусовка» опять недовольна и намерена продолжать жить по методичке «Баба Яга против».

В целом же невооруженным глазом видно, что подавляющее большинство про эти поправки даже не потрудилось прочитать и, похоже, не собирается. Оценочное суждение основывается на отношении к российской власти. «Не читал, но осуждаю/принимаю» – вот суть этого отношения. В принципе чему удивляться – это же базовая методология большей части населения. Делать глобальные выводы, принимать серьезные решения, не вникая в суть вещей.

Да, много у нас странных и даже вредных законов, которые принимаются без учета мнения народа России. Но сегодня речь идет о всенародном голосовании – тот редкий случай, когда реально можно на что-то повлиять.

Так может надо хотя бы попробовать разобраться, какие предлагаются поправки в Конституцию страны, и что мы от всего этого можем получить? Чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях…

Константин Калиниченко