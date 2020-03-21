Общество

Для меня, как для молодого отца, важны поправки в Конституцию, касающиеся семейных ценностей и детей - Александр Кузьмин

Внесение поправок в Конституцию РФ - это своевременный и необходимый шаг, так как были моменты, которые требовали совершенствования. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации «Pro sport» Александр Кузьмин.

«Я ознакомился с поправками в Конституцию, и для меня, как для молодого отца, важны поправки, касающиеся семейных ценностей и детей. Семья и дети - это гарантия будущего России», - обозначил свою позицию псковский спортсмен. Он также добавил, что на сегодняшний день колоссальные средства вкладываются в демографию, поэтому закрепление в Основном законе государства понятия семьи и семейных ценностей крайне важно.

«Российская семья - это, прежде всего, большая семья, несколько поколений, которые дружно и счастливо живут. Самые главные слова у детей - это папа и мама, это должно остаться в каждой семье при любых обстоятельствах», - отметил Александр Кузьмин и добавил, что, по его мнению, меры, принимаемые для поддержки семей, «идут на пользу и способствуют укреплению страны».

«Я спортсмен, много времени и внимания уделяю развитию спорта на территории региона, но главное для меня - это семья и мой ребенок. Поэтому, когда я увидел данные поправки, они меня порадовали», - подчеркнул Александр Кузьмин.

Кроме того, руководитель спортивной организации отметил важность социальных поправок - ежегодная индексация пенсий, установление МРОТ не ниже размера прожиточного минимума.

Кроме того, он считает, что поправки в Конституцию будут способствовать тому, что политическая система России станет более эффективной, так как поправки предусматривают повышение ответственности чиновников за принятые решения.

«Я надеюсь, чо поправки, возможно, смогут изменить жизнь в лучшую сторону», - резюмировал руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации «Pro sport».

В ходе беседы он также подчеркнул, что примет участие в голосовании 22 апреля.

«Важно не оставаться в стороне, чтобы не было потом недовольных, обиженных. Каждый из нас должен высказать свое мнение, и мнение это крайне важно оставить в бюллетене 22 апреля», - уверен Александр Кузьмин.