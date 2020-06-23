Около 3 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования по Конституции в Псковской области

Около трех тысяч общественных наблюдателей, представляющих 20 общественных организаций и политических партий, будут следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Лента Новостей, об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах на пресс-конференции по вопросу организации общественного наблюдения за процедурой общероссийского голосования в регионе.
«Мы можем уверенно сказать, что необходимая работа для обеспечения общественного наблюдения в псковском регионе проведена. Завершается распределение наблюдателей по участкам. На сегодняшний день есть основания полагать, что эта задача будет решена», - сказал он. Вопрос, по словам Анатоли Мультаха, состоит не в том, чтобы покрыть общественным наблюдением все участки, а в количестве наблюдателей на каждом участке.
«За ходом голосования будут наблюдать около 3 тысяч наблюдателей, представляющих 20 общественных организаций и партий», - сказал председатель ОП Псковской области, добавив, что с 25 июня начинает работу Центр общественного наблюдения, который в режиме реального времени будет отслеживать ход голосования и работу наблюдателей.