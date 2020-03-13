Общество

Владимир Воробьев о поправках в Конституцию: Жить по старым принципам неразумно

Жить по старым принципам неразумно, убежден заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. Именно поэтому поправки в Основной закон страны назрели, сообщил он в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«Времени с момента принятия прежней Конституции прошло достаточно много. Общество развивается, наука идет вперед, производство совершенствуется, новые технологии, поэтому жить по старым принципам неразумно. Надо жить в соответствии с новыми нормами жизни, идти в ногу с современной действительностью», - убежден Владимир Воробьев. Все поправки, которые вносятся в Конституцию, по его мнению, «направлены на благо наших людей, на повышение уровня их жизни и социального обеспечения».

«Я хочу сказать со всей ответственностью, что я доволен поправками в Конституцию. Все они направлены на оздоровление нашего общества. Это шаг вперед нашей демократии», - подчеркнул заместитель главы города.

22 апреля он намерен пойти голосовать за поправки в Основной документ страны вместе с родственниками, друзьями и знакомыми. «Все пойдем и будем голосовать», - сообщил он.