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Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова

25.06.2025 17:49|ПсковКомментариев: 0

Планшетная выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов» проходит на площадке Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Выставку подготовил Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет совместно с фондом «История Отечества» и Российским историческим обществом.

В её основе – самые распространённые и опасные заблуждения о событиях Великой Отечественной войны и их опровержение, опирающееся на конкретные исторические документы. Одними из первых посетителей стали представители УФСИН России по Псковской области и осужденные.

Открытие выставки произошло благодаря сотрудничеству губернатора Псковской области, председателя регионального Совета отделения Российского исторического общества Михаила Ведерникова с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Русланом Гагкуевым.

С выставкой может ознакомиться любой желающий до 1 июля в арт-пространстве «Аквариум» на первом этаже Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Время работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Профсоюзная, 2.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 80 лет Победы Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова Псковичи вместе со всей страной почтят память павших в годы войны минутой молчания В год 80-летия Победы в Псковской области продолжается ремонт воинских мемориалов Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы В ВЛГАФК открылись мемориальные стенды, посвященные героям войны Кубок Победы по шахматам остался в Пскове Медальон псковского защитника Брестской крепости впервые представили в музее День Победы в этом году особенный – Александр Козловский Тематический вечер с краеведом Тамарой Вересовой прошел в Псковском филиале Университета ФСИН Псковское УФСБ подвело итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой» Псковский омбудсмен почтил память героев Великой Отечественной войны Порядка 11 тысяч человек стали гостями спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове За четыре дня псковский спектакль «Глядя в небеса» посмотрели более полутора тысяч человек Два памятника-истребителя отремонтировали в Гдовском районе Макет местности боев за Опочку создали юнармейцы Историческую реконструкцию победного вечера 9 мая проведут в «Михайловском» в «Ночь музеев» Поздравления с Днем Победы передали ветерану и Почетному гражданину Великих Лук Жители Псковского района отметили День Победы народными гуляниями Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоялся в Псковском театре драмы Более 38 тысяч псковичей вышли на шествие «Бессмертного полка» в области Семейный праздник ко Дню Победы прошёл в Детском парке Пскова Псковский «Блошиный рынок» работал 9 мая на улице Ленина Спектакль «Как Петрушка Гитлера победил!» прошёл в Пскове Танцплощадка развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» прошёл в псковском Летнем саду Армен Мнацканян: Парад войск - символ нашей гордости и памяти о героях Выпущенную 9 мая 1945 года газету раздают на улице Ленина в Пскове «Бессмертный полк» и праздничный митинг прошли в Новоржеве Жители Псковской области исполнили песню «День Победы» Дмитрий Белюков почтил память героев Великой Отечественной войны Псков. 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ФОТОРЕПОРТАЖ Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении
25.06.2025, 18:080 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией. ВИДЕО 25.06.2025, 18:080 Патриарх Кирилл: Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с ИИ вместо общения с человеком 25.06.2025, 18:040 Россиянина избили палкой в попытке отобрать новый iPhone 25.06.2025, 18:010 Два автомобиля столкнулись на круговом движении у поликлиники №3 в Пскове
25.06.2025, 18:000 Дмитрий Барабанов об индексации платы за содержание жилья: Я выступаю на стороне жителей 25.06.2025, 18:000 Псковичей приглашают на мастер-класс по ботанической иллюстрации и лекцию «Съедобные дикоросы» 25.06.2025, 17:520 Александр Козловский наградил псковского курсанта за законотворческую инициативу 25.06.2025, 17:490 Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова
25.06.2025, 17:470 Масштабный опрос псковичей проведут профсоюзы и Народный фронт 25.06.2025, 17:420 Псковича с алкогольной зависимостью лишат водительского удостоверения 25.06.2025, 17:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 июня 25.06.2025, 17:320 Фотофакт: От смертного греха предостерегают псковичей в Корытово
25.06.2025, 17:200 38-я сессия Псковской гордумы: отчет председателя и увеличение платы за содержание жилого помещения 25.06.2025, 17:200 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 26 июня 25.06.2025, 17:190 Почти 19 тонн австрийской колбасы не пропустили через границу РФ в Псковской области 25.06.2025, 17:040 Александр Котов: Публичное рассмотрение отчёта об исполнении бюджета повышает прозрачность
25.06.2025, 17:010 «Горячую линию» по вопросам выборов запускает псковская ТИК 25.06.2025, 16:520 Железнодорожный техникум в Псковской области оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства 25.06.2025, 16:300 Стало известно, автомобили какого цвета выбирают жители Северо-Запада 25.06.2025, 16:290 Прокуратура вскрыла фиктивный брак между псковичкой и иностранцем
25.06.2025, 16:270 Три картины пополнили собрание современной живописи музея-заповедника «Михайловское». ФОТО 25.06.2025, 16:250 Любовь Трифонова о планах приостановить обучение в Дубровском филиале Новоржевской школы 25.06.2025, 16:210 Выдвижение кандидатов на довыборы депутата по округу №3 в Пскове стартует 27 июня 25.06.2025, 16:130 Арест Льва Шлосберга* не способен оказать заметного влияния на политическую ситуацию в регионе - Александр Хлопков
25.06.2025, 16:080 Псковская делегация «Деловой России» принимает участие в форуме в Ханты-Мансийске 25.06.2025, 16:000 Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии 25.06.2025, 15:470 Живут, как в тайге: в Новосокольническом округе пытаются помочь жителям деревни, отрезанной от внешнего мира 25.06.2025, 15:360 Поработать на старинном ткацком стане смогут гости «Михайловского» этим летом  
25.06.2025, 15:230 Александр Хлопков: Самое важное в муниципальных выборах — честность и  качественная организация 25.06.2025, 15:210 Тариф на вывоз ТКО в Псковской области вырастет с 1 июля 25.06.2025, 15:170 Учение по пресечению диверсионно-террористического акта провела псковская ФСБ. ВИДЕО 25.06.2025, 15:020 Жителя Пскова будут судить за потасовки в общежитии с применением ножа и трости
25.06.2025, 15:010 «Единая Россия» проведет неделю приемов псковичей по социальным вопросам 25.06.2025, 14:590 «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области. ВИДЕО 25.06.2025, 14:470 Рухнувший световой потолок на улице Пушкина в Пскове восстановят 26 июня 25.06.2025, 14:420 Александр Хлопков призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции
25.06.2025, 14:334 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 25.06.2025, 14:320 Сергей Вострецов: Новый проект о льготах для предприятий — важный шаг к решению демографических вызовов 25.06.2025, 14:180 Для гостей музеев Московского кремля ускорили интернет 25.06.2025, 14:080 Временный храм святой Ксении Петербургской в Пскове освятят 29 июня
25.06.2025, 14:050 Недовольство реформой здравоохранения в регионе связано с отношением к самому слову «реорганизация» — Александр Хлопков 25.06.2025, 13:480 Многолетние свалки могут ликвидировать по маршруту Псковской тропы 25.06.2025, 13:430 Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 25.06.2025, 13:410 Александр Хлопков: Псковские депутаты позитивно восприняли доклад губернатора
25.06.2025, 13:380 Движение транспорта и парковку ограничат в Великих Луках на время «Бригантины» 25.06.2025, 13:270 Прыжки через костер и плетение венков устроят в Вечаше в праздник Ивана Купалы 25.06.2025, 13:230 Портрет современного туриста составил создатель Псковской тропы 25.06.2025, 13:200 Молодые специалисты из Великих Лук представили регион на форуме «Инженеры будущего»
25.06.2025, 13:160 Главный федеральный инспектор дал оценку ситуации в Псковской области 25.06.2025, 13:140 Псковские пенсионеры приняли участие в финале всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 25.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Хлопковым 25.06.2025, 13:030 Активист рассказал, как появилась идея создания Псковской тропы
25.06.2025, 12:540 День оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 27 июня 25.06.2025, 12:510 Оборудование котельной №9 в Пскове полностью модернизируют 25.06.2025, 12:450 Причиной обрыва светового потолка в Пскове стало упавшее дерево 25.06.2025, 12:400 Стоимость содержания жилого помещения проиндексируют в Пскове
25.06.2025, 12:370 Руководство газовых компаний оценило дипломные работы выпускников колледжа ПсковГУ 25.06.2025, 12:340 Около 1700 уроков провели по проекту «Экомышление» в Псковской области 25.06.2025, 12:210 На 33,7 млн рублей увеличились доходы бюджета Пскова 25.06.2025, 12:190 Хозпостройка сгорела из-за короткого замыкания в порховском Хилово
25.06.2025, 12:170 «Паровозик» из машин образовался на площади Героев-Десантников в Пскове 25.06.2025, 12:140 Рай в шалаше у озера 25.06.2025, 12:080 Световой потолок обрушился на пешеходной улице Пскова. ФОТО 25.06.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области
25.06.2025, 12:020 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 назначили на 14 сентября  25.06.2025, 11:590 70 волонтеров присоединились к проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области» 25.06.2025, 11:470 Жилой дом горел в невельской деревне Марьино 25.06.2025, 11:460 Псковским компаниям напомнили о компенсации расходов на создание рабочих мест для инвалидов
25.06.2025, 11:402 Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова 25.06.2025, 11:341 ПсковГУ занял 234-235 место в XVI Национальном рейтинге университетов 25.06.2025, 11:250 Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей 25.06.2025, 11:240 Сергей Елизаров: Мы провели рекордные 95 экоуроков за неделю 
25.06.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией 25.06.2025, 11:082 «Новая жизнь Овсища»: комфорт и спокойствие ЖК «Сити» 25.06.2025, 11:060 Пушкиногорскому педагогу выплатили надбавки после вмешательства прокуратуры 25.06.2025, 10:580 «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области
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