Культура

Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова

Планшетная выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов» проходит на площадке Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Выставку подготовил Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет совместно с фондом «История Отечества» и Российским историческим обществом.

В её основе – самые распространённые и опасные заблуждения о событиях Великой Отечественной войны и их опровержение, опирающееся на конкретные исторические документы. Одними из первых посетителей стали представители УФСИН России по Псковской области и осужденные.

Открытие выставки произошло благодаря сотрудничеству губернатора Псковской области, председателя регионального Совета отделения Российского исторического общества Михаила Ведерникова с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Русланом Гагкуевым.

С выставкой может ознакомиться любой желающий до 1 июля в арт-пространстве «Аквариум» на первом этаже Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Время работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Профсоюзная, 2.