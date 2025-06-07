Спорт

Кубок Победы по шахматам остался в Пскове

Утверждены окончательные итоги межрегионального матча, приуроченного к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На родине «Знамени Победы» сборная Псковской области и спортивный клуб «Невский рубеж» из Санкт-Петербурга сражались в течение двух дней за почётный трофей, учреждённый комитетом по спорту Псковской области, Кубок Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Согласно положению о соревновании, матч состоял из двух этапов. В составах команд должны были играть не менее 50% участников – ветераны шахмат, которым должно быть не меньше 60 лет. По итогам соревнования всем участникам команд был обсчитан как международный рейтинг ФИДЕ, так и российский шахматный рейтинг.

Обслуживала соревнования судейская бригада в составе: главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Дмитрий Шахов, главный секретарь, спортивный судья первой категории Александр Шпак, линейный судья – спортивный судья третьей категории Николай Якушкин.

В первый день соревнований команды на 10 досках сразились в быстрые шахматы, где через 7 часов игры победу в упорной борьбе одержала сборная Псковской области со счетом 53,5 на 46,5.

Второй день соревнований сборная Псковской области и питерский «Невский рубеж» сыграли в блиц также на 10 досках. По условиям соревнований каждый шахматист сыграл свои партии со всеми соперниками в противоположной команде. Итог второго дня: сборная Псковской области набрала 51 очко, а СК «Невский рубеж» — 49 очков.

По результатам двух дней соревнований общий счет матча 104,5 на 95,5 в пользу сборной Псковской области, которой и был вручен Кубок Победы. Все участники матча были награждены памятными дипломами, а лучшим игрокам по результатам всех игр были вручены специальные призы.

Самым результативным игроком матча стал пскович Александр Кульнев, набравший 16,5 очка. На втором месте также пскович Ростислав Бобовкин — 14,5 очка. Третье место у представителя команды «Невский рубеж» Ильи Валова, который набрал 14 очков. Спецпризом был награжден и третий юниор, выступавший за сборную Псковской области, Владислав Мерзанюков.

За сборную Псковской области выступали: капитан команды Валерий Жихарев, 1948 год рождения (Великие Луки), Геннадий Макаренко, 1945 год рождения (Великолукский район), Владимир Полевой, 1951 год рождения (Псков), Сергей Кудряшов, 1958 год рождения (Псков), Валерий Русов, 1963 год рождения (Островский район), Святослав Самсонов, 1986 год рождения. (Псков), Александр Кульнев , 2008 г.р. (Псков), Николай Никитин, 2008 год рождения (Псков), Владислав Мерзанюков, 2009 год рождения (Псковский район), Ростислав Бобовкин , 2010 год рождения (Псков).

За СК «Невский рубеж» выступали: капитан команды Геннадий Находкин, 1959 год рождения, Григорий Берлин, 1947 год рождения, Виктор Манин, 1948 год рождения, Игорь Недильский, 1957 год рождения, Эльдар Алиев, 1961 г.р., Игорь Долгов, 1964 год рождения, Леонид Смирнов, 1971 год рождения, Илья Валов, 1980 год рождения, Роман Абуев, 1985 год рождения, Алексей Абаринов, 1985 год рождения.