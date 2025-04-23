Общество

Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля

Конференция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году защитника Отечества, состоится в библиотеке имени М. И. Семевского города Великие Луки сегодня, 24 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе, конференция стартует в 14:00. На ней представят выставки «Великие Луки 1941-1945» и «Великие Луки - город воинской славы».

Также состоится пленарное заседание, которое проведет сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Чтение различных докладов будет продолжаться до 18:00. С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.

Напомним, конференция собрала 35 исследователей военного прошлого России. В их числе представители Псковской, Новгородской областей и Красноярского края.