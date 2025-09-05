Культура

Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября

В этот вечер библиотека на Конной соберет в своем читальном зале почетных гостей из Псковского музея-заповедника, Псковского драматического театра, Детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова. Выступят: автор пьесы Татьяна Дубровская, актриса Нина Семенова, филолог Александр Егоров, историк Арсений Постников, поэт Артем Тасалов, музыкант и композитор Борис Федотов.

Рукопись пьесы расшифровал и снабдил комментарием псковский филолог Александр Егоров. Издание подготовлено к 80-летию со дня смерти монахини Марии, погибшей в газовой камере лагеря Равенсбрюк.

В книге впервые опубликована пьеса о судьбе яркой поэтессы Серебряного века, известной под именами Елизаветы Кузьминой-Караваевой и монахини Марии (Скобцовой). Действие драмы-жития происходит в Петербурге, в квартире Александра Блока, в клубе-кабаре «Бродячая собака», в Екатеринодаре, в Париже и его окрестностях, немецком концентрационном лагере.

12 сентября в 17.00 на презентацию книги «Мариино Стояние» псковской писательницы Татьяны Дубровской приглашает Центральная городская библиотека города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Ничего не изменилось, привык жить офлайн.

Не могу привыкнуть жить без стабильного интернета, у меня ломка.

Без интернета «вспомнил», что существуют книги, начал чаще читать.

Перестал зависать в соцсетях, освободив время для важных дел.

Приходится выходить из дома и пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Сменил тариф на услуги связи, стал чаще звонить и писать СМС.

Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?

Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября

Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке

Музей Победы предлагает псковичам увековечить фронтовые письма

Паспорт и юбилейную медаль вручили переехавшему в Псковскую область из Латвии ветерану

Велопробег из Пскова до Идрицы состоялся в честь победы в Великой Отечественной войне

«Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». ВИДЕО

Более 300 реконструкторов примут участие в фестивале «Островский рубеж»

Борис Елкин: День освобождения Пскова — повод напомнить о памятных местах военной истории

Ветеранов с Днем освобождения Пскова поздравят индивидуально

Псков готовится к недельному празднованию Дня освобождения города

Уникальный железнодорожный состав Минобороны в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибыл в Псков. ФОТО

Псковские школьники смогут принять участие в создании светового шоу о Великой Победе

Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова

Псковичи вместе со всей страной почтят память павших в годы войны минутой молчания

В год 80-летия Победы в Псковской области продолжается ремонт воинских мемориалов

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы

В ВЛГАФК открылись мемориальные стенды, посвященные героям войны

Кубок Победы по шахматам остался в Пскове

Медальон псковского защитника Брестской крепости впервые представили в музее

День Победы в этом году особенный – Александр Козловский

Тематический вечер с краеведом Тамарой Вересовой прошел в Псковском филиале Университета ФСИН

Псковское УФСБ подвело итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»

Псковский омбудсмен почтил память героев Великой Отечественной войны

Порядка 11 тысяч человек стали гостями спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

За четыре дня псковский спектакль «Глядя в небеса» посмотрели более полутора тысяч человек

Два памятника-истребителя отремонтировали в Гдовском районе

Макет местности боев за Опочку создали юнармейцы

Историческую реконструкцию победного вечера 9 мая проведут в «Михайловском» в «Ночь музеев»

Поздравления с Днем Победы передали ветерану и Почетному гражданину Великих Лук

Жители Псковского района отметили День Победы народными гуляниями

Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоялся в Псковском театре драмы

Более 38 тысяч псковичей вышли на шествие «Бессмертного полка» в области

Семейный праздник ко Дню Победы прошёл в Детском парке Пскова

Псковский «Блошиный рынок» работал 9 мая на улице Ленина

Спектакль «Как Петрушка Гитлера победил!» прошёл в Пскове

Танцплощадка развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» прошёл в псковском Летнем саду

Армен Мнацканян: Парад войск - символ нашей гордости и памяти о героях

Выпущенную 9 мая 1945 года газету раздают на улице Ленина в Пскове

«Бессмертный полк» и праздничный митинг прошли в Новоржеве

Жители Псковской области исполнили песню «День Победы»

Дмитрий Белюков почтил память героев Великой Отечественной войны

Псков. Парад Победы

Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Пскове

Парад Победы и «Бессмертный полк» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

Борис Елкин: Пока мы чтим подвиг предков - Победа продолжается

«Бессмертный полк» шествовал в Великих Луках

В Пскове состоялось возложение цветов на могиле Неизвестного солдата. ФОТО

Михаил Ведерников: Только благодаря подвигу победителей мы живем в свободной стране

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» стартовал в Пскове

Александр Козловский: Мужество ветеранов — не только история, но и наша живая совесть и опора

Николай Козловский: Наш священный долг сегодня – сохранить память и правду о самоотверженной борьбе нашего народа

Александр Котов: В День Великой Победы мы особо остро осознаём нашу общность

Состоялся автопробег от могилы Александра Матросова в Великих Луках до деревни Чернушки

Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам

На площади Ленина в Великих Луках состоялась репетиция парада

Маршрут патриотической экспедиции «Непокорённые» пройдет через Псковскую область

На домах семи Почётных граждан города Великие Луки установили именные таблички

Обелиск воинам Маншук Маметовой и Ибрагиму Сулейменову открыли в Невельском районе

Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в Острове-3

Премьера спектакля «Глядя в небеса». ФОТОРЕПОРТАЖ

Спецпроект «Пастырь. Защитники Отечества» запускает «ПЛН FM» в год 80-летия Победы

Первый показ спектакля «Глядя в небеса» проходит в Пскове

«Три мудреца»: Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим? ВИДЕО

Семья из 89 человек приехала в Пушкиногорский район из Казахстана на могилу погибшего на войне родственника

Сотовые операторы предупреждают псковичей об отсутствии интернета 9 мая

В Пскове опубликована программа спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!»

В псковской филармонии начался концерт «Аккорды Победы»

На площадке «Кино» на улице Ленина в Пскове покажут парад Победы 1945 года

Траурный митинг прошёл в Пскове у Могилы Неизвестного солдата

Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

Танцплощадка развернется на улице Ленина в Пскове 9 мая

Автопробег к 80-летию Победы стартовал в Пскове

Мобильный интернет ограничат в Пскове в День Победы

«Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры». ВИДЕО

Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия

В центре Пскова выгружают военную технику к параду Победы

«Открытый микрофон», буккроссинг и викторины устоят в Детском парке Пскова 9 мая

Не оставят равнодушными

День открытых дверей состоится в обновленной экспозиции псковского музея 9 мая

На мемориале в псковской деревне Ершово почтили память погибших красноармейцев

Торжественный вечер к 80-летию Победы прошел в драмтеатре Великих Лук

Псковские торговые комплексы приглашают на праздничные программы ко Дню Победы

Концерты для ветеранов провели во дворах Пскова

В Псковском филиале Университета ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине Великой Победы

Сотрудники «Экогрупп» убрались на мемориале в псковской деревне Выставка

Парад Победы состоялся в Великих Луках

Песни советского времени прозвучат на псковском концерте «Аккорды Победы»

Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы

Выставка к 80-летию Победы откроется в музее истории города Печоры

Студенты из 16 вузов страны помогают поисковикам в Себеже

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на ПЛН FM. ВИДЕО

Знаменитые артисты озвучили письма времен Великой Отечественной войны

Дмитрий Яковлев: Волонтеры помогают на мероприятиях к 80-летию Победы от чистого сердца

Илианна Петрова: Атмосферу мая 1945 года воссоздадут на улице Ленина в Пскове

Торжественная церемония возложения цветов состоялась на Братском кладбище в Великих Луках

Билетов на спектакль «Глядя в небеса» в Пскове не осталось

Дмитрий Месхиев: 9 мая — не только военная Победа

«На земле, опалённой войной»: выставка к 80-летию Победы открылась в Полибино

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА

Волонтёры помогли псковским участникам войны с уборкой квартир

Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» зажгут в Финском парке в Пскове

Трансляцию парада Победы будут смотреть 67% псковичей – опрос

Фотовыставка главного редактора газеты «КурьерЪ» откроется 7 мая в Пскове

Программу к 80-летию Великой Победы опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

Улицы Героев. ЛОНГРИД

Воинское захоронение отремонтировали в Новоржевском округе

Входную группу Братского кладбища отремонтировали в Великих Луках

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» пройдет на ПЛН FM

Пламя памяти героев-локнянцев

Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы

«Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис»

Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы»

За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды

На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник

Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажу в Пскове 9 мая

Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий

Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн

Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей

В Великих Луках прошло открытое первенство по муай-тай, посвященное Дню Победы

Урок мужества в преддверии Дня Победы провело псковское ФСБ

Вечный огонь вспыхнул в Локне

На парад Победы в Великих Луках можно будет войти только через контрольно-пропускные пункты

Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет псковичам найти сведения о погибшем участнике Великой Отечественной войны

Памятный митинг прошел в деревне Грызавино Островского района

Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО

Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры»

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». ФОТОРЕПОРТАЖ

«Была ложка с надписью Иося»: в «Следе «Пантеры» назвали способы определения личности поднятых бойцов

80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий

К акции «Полотно памяти» присоединились псковские профсоюзы

Книгу «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове 7 мая

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы

Кого пустят на парад по пригласительным, рассказал глава Пскова

Росстат к 80-летию Победы представил мультимедийный проект «Цифры Победы»

Ветеранам Великой Отечественной войны в Псковской области перечислили выплаты ко Дню Победы

Ретро-фестиваль пройдёт в Пскове 10 мая

Любой желающий может написать «Олимпийский диктант», посвященный 80-летию Победы

Участникам ВОВ выплатят по 80 тысяч рублей к 9 мая

Михаил Ведерников предупредил о возможных перебоях в работе средств сотовой связи и навигации в Пскове 9 мая

Знак «Памяти безвинно погибших» установят у псковской деревни Монастырек

Блошиный рынок развернётся на улице Ленина в Пскове 9 мая

Фотофакт: Билеты в автобусах Пскова украсил логотип празднования 80-летия Победы

Выставки «Стена памяти» и «Победа глазами детей» открылись в псковском ГКЦ

Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости

Молодёжь Псковской области представила исследования о героическом прошлом родного края

Петербуржцы организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы

В Москве заложили аллею в честь Псковской области — Родины Знамени Победы

Александр Седунов: Угроза фальсификации истории — в замалчивании

Борис Елкин: Празднование 80-летия Победы не закончится 9 мая

Спектакль-концерт «Глядя в небеса…» Псковский театр драмы посвятит юбилею Победы

СОБЫТИЕ: Памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН почтили память Михаила Минина

Пресс-конференция с Борисом Елкиным о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

Централизованного салюта на 9 мая не будет — глава Пскова

В Пскове покажут спектакль фестиваля «Классика Победы. Память поколений»

Мероприятия ко Дню Победы провели курсанты для детей в печорском соцучреждении

Новый мурал патриотической направленности появится на Завеличье

Концерты и выставки пройдут в псковском ТЦ Fjord Plaza ко Дню Победы

Борис Елкин: Практика концертов под окнами ветеранов будет продолжена

Александр Борисов: «Диктант Победы» в 2025 году поставил рекорд

В Минцифры рассказали, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля

Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне

День Знамени Победы в Идрице. ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликована программа празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области

Невельский район принял участников военно-патриотического марафона по местам боевой славы

Обновленную экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открыли в Пскове

Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы

Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО

Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач

Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском»

Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО

«Русские Витязи» вылетели в Идрицу

Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России

Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области

Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи

Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове

Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского

Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы»

Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест

«Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе. ВИДЕО

80-летие Победы: Псковская область готовится к масштабному празднованию

Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области

Стала известна дата и место проведения Бала Победы в Пскове

Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове

«Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации

Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области

Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля

75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников

Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России

Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы»

Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы

«Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве

Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы

Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы»

«Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился

Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве

Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны

«Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля

Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву

СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово

Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле

Огненное сердце Ершово

Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово

Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая

Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове

«Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН

Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках

Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда

Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы

В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто»

Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля

Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН

Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской

Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений

К 80-летию поселка Крипецкое

Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая

Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы

Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать

Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор

В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград»

Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове

Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате

Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая

Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю

Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой

Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова

Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук»

Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове

К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны

Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии

Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове

Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей

В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти»

Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы

Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках

«Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы»

К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий

В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк»

Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы

В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы

Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию

Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук

Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент

Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове

В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны

Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города

Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам

В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов

«Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО

215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы

«Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней

Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы

Благоустройство мемориала в Ершово объединило активистов Псковского района

Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы

Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы

Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля

Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках

231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе

Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности

На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня

Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы

Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове

Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта

Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале

Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году

Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово

Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района

«Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы. ВИДЕО

Александр Хлопков: Важно, чтобы дети общались с ветеранами

Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы

Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО

Экскурсионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей

Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы

Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове

Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов

Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Ангелине Гавриловой

Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы

Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи

Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО

Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти

Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе

Открыта регистрация на псковский Бал Победы

Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы

Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь

Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы

В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы»

Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы

Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали

Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность

В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы

Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану

«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы

Бал к 80-летию Победы в псковской школе №2. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более трёх тысяч жителей Псковской области получат юбилейные медали к 80-летию Победы

Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы

Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове

СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске

Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость»

Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске

Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой

Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе

Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником

Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк

Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке

Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда

СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой

Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области

Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках

В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы

Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы

Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня

Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках

Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана

Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении