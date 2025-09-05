Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября

12 сентября в 17.00 на презентацию книги «Мариино Стояние» псковской писательницы Татьяны Дубровской приглашает Центральная городская библиотека города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Фото: Центральная городская библиотека города Пскова
В книге впервые опубликована пьеса о судьбе яркой поэтессы Серебряного века, известной под именами Елизаветы Кузьминой-Караваевой и монахини Марии (Скобцовой). Действие драмы-жития происходит в Петербурге, в квартире Александра Блока, в клубе-кабаре «Бродячая собака», в Екатеринодаре, в Париже и его окрестностях, немецком концентрационном лагере.
Рукопись пьесы расшифровал и снабдил комментарием псковский филолог Александр Егоров. Издание подготовлено к 80-летию со дня смерти монахини Марии, погибшей в газовой камере лагеря Равенсбрюк.
В этот вечер библиотека на Конной соберет в своем читальном зале почетных гостей из Псковского музея-заповедника, Псковского драматического театра, Детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова. Выступят: автор пьесы Татьяна Дубровская, актриса Нина Семенова, филолог Александр Егоров, историк Арсений Постников, поэт Артем Тасалов, музыкант и композитор Борис Федотов.
