Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке

На Военном стадионе города Опочка 6 и 7 сентября пройдут показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», посвящённого истории Знамени Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.
Изображение: администрация Новоржевского округа
В администрации подчеркнули, что благодаря мультимедийным технологиям оживет история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии, 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» погрузит зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на нашу землю.
Вход свободный. Начало показов в 21:00.