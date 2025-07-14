Минпромторг
Сцена / Спектакли

Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке

28.08.2025 11:50

На Военном стадионе города Опочка 6 и 7 сентября пройдут показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», посвящённого истории Знамени Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.

Изображение: администрация Новоржевского округа

В администрации подчеркнули, что благодаря мультимедийным технологиям оживет история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии, 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» погрузит зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на нашу землю.

Вход свободный. Начало показов в 21:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
