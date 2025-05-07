Общество

Знаменитые артисты озвучили письма времен Великой Отечественной войны

Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION совместно с Музеем Победы представили специальный видеопроект к 80-летию Великой Победы. В рамках него звезды шоу-бизнеса и кинематографа озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны. Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

За несколько месяцев благодаря инициативе KION и Музея Победы были собраны более тысячи писем из семейных архивов со всей страны и Псковщины в частности. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика. Голосами Пелагеи, Зары, Любови Толкалиной, Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Ингрид Олеринской и Павла Комарова прозвучали письма из различных регионов страны — от блокадного Ленинграда до Сибири. Проект приурочен к выходу сериала «Солдатская мать», премьера которого состоялась эксклюзивно на KION 1 мая, — это история о женщине, потерявшей на войне девятерых сыновей, и рассказ о силе ее духа и несокрушимой надежде.

Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями.

Письма, озвученные артистами, также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» — напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены — их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды.