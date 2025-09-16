Псковcкая обл.
Культура

Псковский музей открывает виртуальную выставку о подвиге летчиков 158-го авиационного полка ПВО

16.09.2025 17:17|ПсковКомментариев: 0

В год 80-летия Великой Победы Псковский музей-заповедник открывает виртуальную выставку, посвященную подвигу советских летчиков-истребителей 158-го истребительного авиационного полка ПВО, защищавших псковское небо в июне – июле 1941 года и погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

158-й истребительный авиационный полк противовоздушной обороны был сформирован в 1940 году. Организационная работа по формированию полка была возложена на группу офицеров летного и технического состава, большинство которых имело опыт боев в советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Основной костяк летно-технического состава был сформирован из летного состава 161-го резервного авиационного полка и технического состава 49-го истребительного авиационного полка.

Полк входил в состав 5-й смешанной авиационной дивизии Ленинградского военного округа. Перед началом войны управление дивизии дислоцировалось в Выборге. Командиром полка во время его пребывания в Пскове был майор Аркадий Афромеев, заместителем командира полка по политической части — батальонный комиссар Яков Журавлев.

С мая 1941 года полк базировался в Пскове, на аэродроме Кресты. 30 мая 1941 года находился на аэродроме Веретье под Островом.

К началу войны часть имела на вооружении сорок шесть самолетов И-16 (в том числе три неисправных), а также двадцать Як-1. Перед полком стояла задача отражения воздушных налетов немецкой авиации на Псков и Остров, железнодорожные и автомобильные мосты, станции в их окрестностях, а также прикрытие с воздуха районов сосредоточения советских войск, отступавших из Прибалтики красноармейских частей и беженцев.

Всего в период боев на подступах к Пскову с 22 июня по 4 июля 1941 года летчики-истребители совершили 373 самолетовылета, провели 136 воздушных боев, в которых сбили 29 самолетов противника. Потери полка составили 23 самолета.

В схватках с неприятелем одержали свои первые воздушные победы будущие Герои Советского Союза Александр Булаев, Андрей Чирков, Александр Горбачевский, Давид Джабидзе, Сергей Литаврин, Петр Покрышев.

8 июля 1941 года за совершение воздушного тарана Героями Советского Союза стали пилоты полка Петр Харитонов, Степан Здоровцев, Михаил Жуков. Позднее за воздушный таран, совершенный 4 июля 1941 года при отражении налета вражеской авиации на аэродром Рожкополье, Героем Советского Союза стал Николай Тотмин.

Вся выставка доступна по ссылке

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 95 человек
