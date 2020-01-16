Культура

Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой

Псковские археологи рассказали, что происходит с многочисленной керамикой, которую они находят во время раскопок. Историю двух миниатюрных сосудов, которые обнаружены в ходе археологических исследований на комплексе памятников у деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера, археологи поведали на своей официальной странице в Instagram.

«В одном из шурфов, заложенном на территории селища, под слоем поселения древнерусского времени внезапно и совершенно неожиданно для нас были обнаружены остатки погребения ребенка и два практически целых маленьких глиняных горшочка рядом. Один из них лепной, другой - раннегончарный. Датируются они X-XI веками», - рассказали археологи.

Они добавили, что горшки были аккуратно вытащены, очищены от грязи, для большей безопасности при транспортировке забинтованы умелыми руками археолога. Не менее умелые художники зарисовали и провели замеры сосудов. Теперь дело за специалистами по керамике, которые смогут их гораздо точнее продатировать. «Тем самым мы уточним время появления могильника. Так как целые формы находятся достаточно редко, то оба горшка взяты как индивидуальные находки и будут храниться в составе коллекции в музее», - написали эксперты.

К сожалению, археологические памятники у деревни Залучье находятся под угрозой уничтожения, так как вся территория нарезана для продажи и частично продана под жилое строительство.