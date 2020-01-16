Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Покровский бранч: Новая традиция
Дело Гавунаса
Детская обувь для зимы
Билеты в кино от Нашего радио
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Гражданская пресса в 2019
ТОП-100 псковских миллионеров
Рейтингомер Командный зачет
отпечаталось в сердце
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Культура 16.01.2020 23:411 Псковские музыканты из группы «Йода» выпустили первый альбом 22.01.2020 14:550 Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой 21.01.2020 17:360 Псковский клуб любителей шансона вновь приглашает друзей 25 января 21.01.2020 16:091 Оксана Федорова выпустила клип на песню кубинского композитора 21.01.2020 14:060 В Псковской области стартует конкурс «Живая классика» 21.01.2020 10:250 Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 15.01.2020 22:5713 Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной 16.01.2020 20:270 Известную российскую актрису Екатерину Шпицу затравили за фото с разрезанным арбузом между ног 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой

22.01.2020 14:55|ПсковКомментариев: 0

Псковские археологи рассказали, что происходит с многочисленной керамикой, которую они находят во время раскопок. Историю двух миниатюрных сосудов, которые обнаружены в ходе археологических исследований на комплексе памятников у деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера, археологи поведали на своей официальной странице в Instagram.

«В одном из шурфов, заложенном на территории селища, под слоем поселения древнерусского времени внезапно и совершенно неожиданно для нас были обнаружены остатки погребения ребенка и два практически целых маленьких глиняных горшочка рядом. Один из них лепной, другой - раннегончарный. Датируются они X-XI веками», - рассказали археологи.

Они добавили, что горшки были аккуратно вытащены, очищены от грязи, для большей безопасности при транспортировке забинтованы умелыми руками археолога. Не менее умелые художники зарисовали и провели замеры сосудов. Теперь дело за специалистами по керамике, которые смогут их гораздо точнее продатировать. «Тем самым мы уточним время появления могильника. Так как целые формы находятся достаточно редко, то оба горшка взяты как индивидуальные находки и будут храниться в составе коллекции в музее», - написали эксперты.

К сожалению, археологические памятники у деревни Залучье находятся под угрозой уничтожения, так как вся территория нарезана для продажи и частично продана под жилое строительство.

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1368 человек
22.01.2020, 15:550 Новый проект наружного освещения микрорайона Паневик планируют разработать в администрации Пскова 22.01.2020, 15:450 В Печорском районе началась первая встреча избирателей и потенциальных кандидатов от «Единой России» на пост главы муниципалитета 22.01.2020, 15:351 Идти медленно, по одной школе в год, мы не можем - Вера Емельянова 22.01.2020, 15:300 На шоу гигантских ростовых кукол приглашает псковичей «Максимус»
22.01.2020, 15:231 Первый вице-губернатор: Необходимо увеличить рождаемость первых детей в Псковской области 22.01.2020, 15:210 Псковские правоохранители предлагают выйти на федеральный уровень с инициативой об ограничении продажи снюсов 22.01.2020, 15:170 Начальник полиции ОМВД по городу Великие Луки: Мошенники не дремлют 22.01.2020, 15:140 116 жилых домов построено в Великих Луках в минувшем году
22.01.2020, 15:110 «Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО 22.01.2020, 14:572 Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране 22.01.2020, 14:550 Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой 22.01.2020, 14:460 В Псковской области предотвратили попытку ввоза крупного рогатого скота без документов
22.01.2020, 14:340 Проблемы псковских поликлиник будут решены за счет федеральной программы - Вера Емельянова 22.01.2020, 14:253 Чушью назвал псковский профессор Анатолий Истомин выступление Греты Тунберг в Давосе 22.01.2020, 14:200 Усиление северо-западного ветра ожидается в ближайшее время в Псковской области 22.01.2020, 14:120 Первый вице-губернатор рассказала о поддержке ветеранов ВОВ и детей войны
22.01.2020, 14:040 В подразделениях ЛРР псковской Росгвардии с 1 февраля изменяется график приема граждан и юрлиц 22.01.2020, 13:481 Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий 22.01.2020, 13:400 Аномально теплая зима способствует более активному развитию болезней животных - Татьяна Козина 22.01.2020, 13:3812 Вера Емельянова: Мы приветствуем новый состав правительства
22.01.2020, 13:330 Дорожные полицейские Псковской области получили более 50 новых служебных машин. ФОТО 22.01.2020, 13:272 Андрей Турчак: Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное 22.01.2020, 13:190 Температурный рекорд побит в Пскове 21 января 22.01.2020, 13:170 В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина»
22.01.2020, 13:082 Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели 22.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой 22.01.2020, 12:540 Аномально теплая зима отрицательно сказывается на лесозаготовках и торфодобыче в Псковской области 22.01.2020, 12:400 Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета
22.01.2020, 12:250 Почти 50% озер Псковской области подвержены эффекту цветения 22.01.2020, 12:106 Псковичка Светлана Шумейко получила титул GrandMa Planet конкурса «Миссис бабушка Вселенная». ВИДЕО 22.01.2020, 11:545 Профессор ПсковГУ не видит ничего неожиданного в аномально теплой зиме 22.01.2020, 11:461 Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон
22.01.2020, 11:440 Бесснежная зима в Псковской области убавила интерес охотников к добыче животных 22.01.2020, 11:410 Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи 22.01.2020, 11:327 Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства 22.01.2020, 11:290 Эксперт: Отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле
22.01.2020, 11:263 Этой зимой Псково-Чудской водоем впервые с 1944 года не покрылся льдом 22.01.2020, 11:182 «Хорошей» зимы в Псковской области в этом году уже не ожидается - Тала Нещадимова 22.01.2020, 11:061 Полуфиналистка проекта «Ты супер» и интересные спикеры города и выступят на Дне студента в ПсковГУ 22.01.2020, 10:516 «ОпрСтрой» опубликовал открытое письмо по ситуации с кампусом ПсковГУ
22.01.2020, 10:200 Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова станет гостем программы «Дом Советов» 22.01.2020, 10:100 Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты 22.01.2020, 09:540 На концерт «Джаз в Рождество» приглашают псковичей 24 января 22.01.2020, 09:450 Жители Усвятского района могут прийти на прием к прокурору области
22.01.2020, 09:363 Фракция КПРФ решила голосовать за поправки в Конституцию 22.01.2020, 09:270 В Новосокольническом районе по иску прокурора сироте предоставлено благоустроенное жилье 22.01.2020, 09:162 Псковские налоговики провели первые после новогодних праздников выезды «Мобильного офиса» на предприятия областного центра 22.01.2020, 09:040 В Острове состоялась очередная акция «Общественный контроль»
22.01.2020, 08:552 Тепловоз загорелся в пути в Новосокольническом районе 22.01.2020, 08:490 Более 130 нарушений выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове 22.01.2020, 08:381 Водитель мопеда зацепил дорожный знак в Невельском районе и получил травмы 22.01.2020, 08:320 Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства
22.01.2020, 08:2210 Изменить маршрут движения автобуса №30 в Пскове предлагает областной комитет по транспорту 22.01.2020, 08:152 Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор 22.01.2020, 07:570 Регионы России начали тестировать адресные меры поддержки малоимущих 21.01.2020, 23:111 Фотофакт: В Пушкинских Горах расцвели подснежники
21.01.2020, 22:320 Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности 21.01.2020, 21:464 Сын Никаса Сафронова сделал Волочковой предложение 21.01.2020, 21:2814 Демография, рост доходов, повышение уровня жизни - Михаил Мишустин назвал главные задачи нового правительства 21.01.2020, 21:000 Власти Псковской области окажут поддержку школе гребли «Ника» в приобретении тренажеров
21.01.2020, 20:470 «ВАЗ» и «КАМАЗ» столкнулись на улице Алмазной в Пскове 21.01.2020, 20:3110 Объявлен новый состав кабинета министров РФ 21.01.2020, 20:234 Андрей Турчак проведет 22 января встречу с послом Сирии  21.01.2020, 20:141 Канадцы обыграли псковичей в международном хоккейном матче — 2:3
21.01.2020, 20:051 У нового премьер-министра РФ будет 9 заместителей 21.01.2020, 19:596 Три новых ФАПа в Стругокрасненском районе осмотрел Александр Котов 21.01.2020, 19:370 В Череповце сотрудники Росгвардии уберегли детей от несчастного случая 21.01.2020, 19:2810 Михаил Ведерников призвал псковских депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по регулированию работы «наливаек»
21.01.2020, 19:234 Аркадий Мурылев: Предприниматели из районов Псковской области занимаются торговлей от безысходности 21.01.2020, 19:060 25 слушателей Центра профессиональной подготовки псковского УМВД приняли присягу 21.01.2020, 18:493 СК РФ проводит доследственную проверку по факту обнаружения массового захоронения времен ВОВ в Пыталовском районе 21.01.2020, 18:412 15% родителей несовершеннолетних детей хотят отдать ребенка в киберспорт
21.01.2020, 18:282 В 2019 году изъято 7,4 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи в СЗФО 21.01.2020, 18:192 Александр Котов второй год подряд попадает в топ-15 медиарейтинга глав заксобраний регионов 21.01.2020, 18:140 Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют завтра в Псковской области 21.01.2020, 17:550 Ветераны профсоюзного движения из Дедовичского района поблагодарили Псковский облсовпроф за организацию отдыха в профсоюзных санаториях
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.