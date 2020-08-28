Культура

«Кабанчик или дракон»: псковские археологи нашли фрагмент украшения XVII века

Археологи обнаружили фрагмент украшения керамического сосуда XVII века, сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковского области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Находку в виде части ручки или крышки сделали на Мстиславском раскопе. Теперь подписчики гадают, чей образ использован для украшения сосуда. Некоторые разглядели бегемота, а кто-то увидел в нем Костромской промысел - петровскую игрушку.

«Дракон (змей), конечно же. Классическая форма морды. Например, кузнецы до сих пор делают такую же форму», - поделился мнением пскович.

Также подписчики предположили, что на украшении изображен «кабанчик» или удав из мультфильма «38 попугаев».