Презентация археологических находок проходит в Пскове

Презентация археологических находок текущего года проходит в выставочном зале Археологического центра Псковской области сегодня, 15 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На витринах представлены предметы, найденные при раскопках в Пскове (Плехановский посад, храм Михаила Архангела), Печорах, Острове и на поселении Горожане в Новосокольническом районе.
Выставка находок текущего полевого сезона 2023 года, приуроченная ко Дню археолога, будет открыта для всех желающих с 22 по 25 августа по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1, вход со стороны Троицкого моста (кнопка на домофоне «Приёмная»).
Увидят посетители выставки и находки из раскопа на Плехановском посаде в Пскове. На большей части раскопа найдены захоронения некрополя Введенского монастыря, который существовал в XV веке (а может и раньше) и до начала XVIII века. Также там нашли монетки-чешуйки XV века с изображением Довмонта, которые были отчеканены на Псковском монетном дворе. Есть и Новгородская монета.
Подробности читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей, который выйдет сегодня, 15 августа.