Культура

Детали старинной обуви нашли археологи в Пскове

Археологи обнаружили детали кожаной обуви в ходе раскопок на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

«Продолжается разборка заполнения подвала XVII века - самой (пока!) глубокой ямы на этом раскопе. И вот в придонной части, на глубине 398 см, "двадцать пар совершенно отчетливых следов босых ног по всей пещере и один отчетливый след ботинка посередине" (А. и Б. Стругацкие, "Стажеры")! На самом деле, это детали изношенной кожаной обуви, скорее всего, сапог. Голенища отпороли, чтобы использовать, а проносившиеся подошвы выбросили», - говорится в сообщении.

Дно в этом подвале уже расчищено — это материковая плита, отмечают археологи. Им осталось разобрать бровку - разрез, в котором отражены все стадии заполнения подвального помещения.