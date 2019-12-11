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Общество

Псковские археологи обеспокоены перспективами сохранности памятников археологии, обнаруженных на берегу Жижицкого озера

11.12.2019 18:40|ПсковКомментариев: 0

Псковские археологи обеспокоены перспективами сохранности памятников археологии, обнаруженных на берегу Жижицкого озера в Куньинском районе. Как сообщила на пресс-конференции 11 декабря начальник отдела по организации и координации работ по сохранению объектов археологического наследия ГБУК ПО АЦПО Виктория Деркач, в куньинской деревне Залучье располагается комплекс памятников археологии, центром которого является обнаруженное в 50-е годы городище Жижец - остатки древнего города, известного в письменных источниках с 12 века. И сейчас этому комплексу памятников грозит ральаная опасность уничтожения.

«Зачастую памятники, расположенные на берегах водоемов, находятся в хороших рекреационных зонах, которые привлекают людей, и поэтому они покупают там земельные участки для индивидуальной жилой застройки. Как правило, изначально такие участки являются землями сельхозугодий, потом переводятся в земли населенных пунктов, затем большие участки дробятся на более мелкие, перепродаются и переходят в собственность отдельных граждан. Так у нас было в Выбутах, в Залахтовье, а теперь и в Залучье», - отметила Виктория Деркач.

«Нам стало известно, что эти участки уже были проданы, и наш центр провел разведку на территории к югу от деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера, и выявил еще три памятника археологии. «С одной стороны, по закону гражданам никто не запрещает владеть участками, где расположены памятники археологии, но в то же время закон об охране объектов культурного наследия предусматривает проведение историко-культурной экспертизы участков, подлежащих хозяйственному освоению, если у органов охраны памятников нет сведений о наличии или отсутствии там объектов культурного наследия», - пояснила Виктория Деркач.

На первый взгляд, все понятно, просто и хорошо, а по факту люди покупают участки и не подозревают о том, что там могут располагаться объекты культурного наследия. А потом, когда они пытаются освоить участок, оказывается, что там есть памятники археологии. Люди не готовы к этой ситуаии ни морально, ни финансово. Потому что по 73-му федеральному закону, в случае наличия памятников архелогии собственник участка обязан обеспечить меры по их сохранению, а именно обеспечить проведение раскопок.

В Залучье еще в 1994 году был без обременений выделен земельный пай, до 1996 года он находился у одного собственника, потом перепродан, потом передан в сельхозугодья, а затем разделен на несколько участков и несколько раз передарен. В последние 2-3 года большой участок разделили и стали активно продавать. Сейчас большая часть участков распродана. Примерно 10 человек из числа собственников участков владеют ситуацией. Сколько не владеют — это еще вопрос, отметила Виктория Деркач.

«И получается, что с одной стороны это уникальный комплекс памятников 11 - 12 века, а с другой - собственность конкретных людей, и для нас важно не допустить физического уничтожения памятников, а с другой - сохранить ландшафт, берег озера с доминантой в виде городища», - пояснила она.

По ее словам, у городища границы и обременения были определены достаточно давно, а обременение на другие памятники в этом комплексе появились только в текущем сезоне — после того, как люди приобрели участки, не догадываясь о том, что там находятся памятники археологии. «И получается, что люди за относительно небольшие деньги взяли участок в хорошем месте, а по факту не могут там ничего сделать — даже огород посадить. В лучшем случае они смогут ловить там рыбу», - добавила Виктория Деркач.

Если собственники участков в районе деревни Залучье наплюют на закон, начнут строить и осваивать территории и тем самым нанесут памятникам археологии ущерб в размере от 500 тыс рублей, их ждет уголовная ответственность.

Между тем, начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов выразил опасение, что если кто-нибудь начнет строительство на своем участке на той территории, то это будет носить лавинообразный характер, «потому что если можно одному, почему остальным нельзя».

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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