Культура

Пятница, 13-е: псковские археологи нашли миниатюрную маску черта у Дома Ксендза

Псковские археологи нашли миниатюрную глиняную маску с изображением черта во время раскопок у Дома Ксендза.

«Сегодня пятница, 13-е, и мы представляем вам очень символичную находку - миниатюрную маску с изображением черта. Кто, когда и зачем вылепил из глины этот узнаваемый портрет, мы не знаем, но нашли его наши коллеги во время раскопок у Дома Ксендза», - сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Новые открытия обнаружены в ходе ремонтно-реставрационных работ по проекту «Музейный квартал». В проект входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный - Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты.

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) в Пскове (Комсомольский пер., 7) - один из немногих дошедших до нашего времени памятников гражданского строительства древнепсковского каменного жилого зодчества XVII в., практически сохранивший свой подлинный объем.

История строительства начинается с середины XVII в. В мае 1682 г. в Пскове произошел большой пожар, после чего здание было сильно перестроено. В 1863 г. владельцем дома становится ксендз Витковский, настоятель расположенного рядом польского костела. По описанию в это время дом имел деревянный мезонин, обшитый тесом, с треугольным фронтоном и двухскатной кровлей. При пожаре, случившемся во время оккупации в 1944 г., все деревянные части палат сгорели. Здание простояло бесхозным без кровли до 1953 г. За это время стены и своды его значительно пострадали.

В 1953 г. приступили к восстановлению палат. Однако восстановление было выполнено лишь частично. Располагавшееся над центральной частью деревянное помещение, вход в которое осуществлялся по деревянной лестнице из восточного помещения верхнего этажа, не было восстановлено.

В настоящее время в здании и хозяйственных постройках ведется ремонт, и они закрыты для посещения.

Раскопки у Дома Ксендза в Пскове начались в марте 2019 года.