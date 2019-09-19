Культура

Археологи начали исследование городского вала в Опочке

Археологический центр Псковской области начал исследования в городе Опочке. Об этом археологи сообщили на своей странице в Instagram.

«Контролируем работы по благоустройству территории вокруг и на валу и ищем, где же была крепость 15 века», - написали они.

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке направлено 50 млн рублей.

Проект благоустройства городского пространства Опочки прошел государственную экспертизу, получил положительную оценку министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. В августе были подведены итоги аукциона на выполнение работ по благоустройству городского вала в Опочке. Победителем признана псковская компания ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой».

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Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. С этой целью будут проведены ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения, создана инфраструктура для маломобильных групп населения. Кроме того, на протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу, которая была здесь раньше. Общая площадь пространства города, которую планируется благоустроить в рамках проекта, составит около 8 га. Проект благоустройства городского вала можно во многом назвать «народным». В его основу положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.