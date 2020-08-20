Культура

Находки с псковской улицы Набат показали археологи

Археологический центр Псковской области продемонстрировал находки, сделанные в этом году на улице Набат в Пскове, а также обнаруженные литейные формы. Фотографии размещены в Instagram-аккаунте археологов.

«Литейная форма - одна из распространенных находок в нашем городе», - рассказали в Археологическом центре.

Известняковые плитки шлифуются, мастер вырезает углубление в форме нужного изделия, а потом в него заливается расплавленный металл, пояснили археологи.

С помощью литейных форм изготавливали пуговицы, пряжки, разнообразные украшения.

А раскопки на улице Набат велись в рамках работ по реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Ниже несколько сделанных археологами находок на этой улице.

Керамическая шахматная фигурка



Курительная трубка (голландская)

Кубышка



Голландские и турецкая курительные трубки