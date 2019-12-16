Культура

Нюрнбергский счетный жетон обнаружили археологи в ходе раскопок на Леона Поземского

Интересную находку обнаружили псковские археологи в ходе работ на улице Леона Поземского. Как сообщается в инстаграме археологического сообщества Псковской области, это нюрнбергский счетный жетон.

Счетный жетон, известный также как счетный пфенниг (нем. Rechenpfennig, в германоязычных странах) или просто жетон (фр. jeton, в романоязычных странах) — монетовидные жетоны (токены), чеканившиеся в Европе с 13 по 17 века. Использовались как счетные камешки для линованных счетных досок, похожих на абак. Также использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам.

Находка датируется концом XVI - началом XVII века.