Культура

«Печальная история»: археологи нашли останки на улице Поземского в Пскове

Во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове нашли останки домашних животных. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По словам Марины Кулаковой, на месте современной улицы Леона Поземского в конце 17 - начале 18 века были постройки, их уничтожил пожар. Позже прямо на месте построек проложили трамвайные пути. На раскопках в этом году постройки изучили археологи. Так, в одной из них специалисты обнаружили останки животных.

«В этом году у нас печальная история с погибшими при пожаре в начале 18 века домашними животными. Вероятно, хозяева на зиму брали их в тепло, а когда начался пожар, животные в нем погибли, их не успели спасти. И вот теперь мы их обнаружили», - рассказала директор Археологического центра региона.

Марина Кулакова заметила, что были и другие находки, которые представят на выставке в псковском Археологическом центре на следующей неделе. Кроме того, для псковичей сделают видеообзор выставки, который можно будет посмотреть в социальных сетях.