Зверька-водолея нашли псковские археологи на месте установки памятника князю Довмонту

Артефакт в виде зверька-водолея нашли археологи при раскопках перед установкой памятника князю Довмонту на Запсковье, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал
«На сегодняшний день мы вышли на слой, связанный с периодом разрушения постройки в XV-XVI вв. Особенностью этого слоя является насыщенность известняковыми плитами, чешуей и костями крупных рыб. Да, остатки рыб прекрасно сохраняются в культурном слое и подлежат дальнейшему определению специалистов», - рассказали археологи.
Специалисты отметили, что продолжают попадаться находки, связанные с декоративным убранством печи, некогда стоящей в постройке. В их числе — фрагменты дуговых кирпичей и печных керамических «киотов».
Напомним, ранее на этом же месте археологи выявили остатки каменной постройки XVI века с кухонной утварью и следами пожара, а также фрагмент древнерусского браслета.
Памятник князю Довмонту предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.