Раскопки на территории Троицкого собора в Пскове начнут в 2023 году

Археологические раскопки на территории Троицкого собора в Пскове в рамках его реставрации начнут в 2023 году. Об этом директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Буквально вчера мы узнали, что планируется в этом году начать раскопки вокруг Троицкого собора. Мы даже предполагаем, что именно там может быть интересного, так как два года назад в рамках проектирования реставрации мы выполняли шурфы около фундамента. Кремль — это наша самая древняя часть, предположения есть», – поделилась Марина Кулакова.
Напомним, Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове начнут реставрировать в августе. Реставрация продолжится 3-3,5 года. Строительство последнего здания Троицкого собора датируется 1682—1699 годом.