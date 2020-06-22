Культура

Взгляд сквозь столетия: псковские археологи показали интересную находку

Резное навершие обнаружили археологи на раскопках в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Иногда современная сказка приходит в реальную раскопную жизнь. Мы не знаем, чье изображение и с какой целью пытался вырезать из кости неизвестный скульптор, но современные дети сразу скажут, что это Тот, Кого Нельзя Называть. А если серьезно, то перед вами незаконченное резное навершие. Обратите внимание, как хорошо художник проработал глаза, - это взгляд сквозь столетия», - говорится в сообщении.