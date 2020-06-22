Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Где заправить Кондиционер
Совершенно другой
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Рейтингомер: Момент истины
Куплю Т-34. Дорого
 
 
 
ещё Культура 22.06.2020 13:262 Александр Голышев назвал нарушителями тех, кто водит экскурсии в период коронавируса 25.06.2020 14:570 Взгляд сквозь столетия: псковские археологи показали интересную находку 25.06.2020 13:460 Стало известно, когда в России могут открыться кинотеатры 25.06.2020 12:310 Новые материалы к годовщине парада Победы опубликовал Пушкинский заповедник 25.06.2020 12:190 Продлен прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле» 25.06.2020 11:291 С директором Пустошкинского центра культуры досрочно расторгли трудовой договор
 
 
 
Самое популярное 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 23.06.2020 09:180 Аномальная жара надвигается на Псковскую область 24.06.2020 00:096 69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области 22.06.2020 09:198 61 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Взгляд сквозь столетия: псковские археологи показали интересную находку

25.06.2020 14:57|ПсковКомментариев: 0

Резное навершие обнаружили археологи на раскопках в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области. 

«Иногда современная сказка приходит в реальную раскопную жизнь. Мы не знаем, чье изображение и с какой целью пытался вырезать из кости неизвестный скульптор, но современные дети сразу скажут, что это Тот, Кого Нельзя Называть. А если серьезно, то перед вами незаконченное резное навершие. Обратите внимание, как хорошо художник проработал глаза, - это взгляд сквозь столетия», - говорится в сообщении.

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 553 человека
25.06.2020, 15:120 Число пробовавших наркотики российских школьников резко сократилось - Минздрав 25.06.2020, 15:100 Псковичи приходят на участки голосовать по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 15:050 Ребенок пострадал в ДТП на Коммунальной в Пскове, полиция ищет свидетелей 25.06.2020, 15:010 Владлен Небейголова: Внесение поправок в Конституцию РФ - самое важное событие 10-летия
25.06.2020, 14:570 Взгляд сквозь столетия: псковские археологи показали интересную находку 25.06.2020, 14:540 Фотофакт: На Инженерной частично исправлена дорожная разметка 25.06.2020, 14:510 Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию 25.06.2020, 14:490 Псковский туроператор: Субсидии на летний отдых для детей очень помогли бы отрасли
25.06.2020, 14:401 Экс-глава Печорского района оштрафован на 20 тысяч рублей за скандал с полицейскими 25.06.2020, 14:370 Провести тест-драйв автомобиля ŠKODA всей семьей приглашают псковичей 25.06.2020, 14:290 В Новосокольниках внук похитил у своей бабушки кошелек с деньгами 25.06.2020, 14:172 Юлия Лысова: В Конституции должны быть прописаны не только векторы развития страны, но и основные ценности
25.06.2020, 14:121 В Псковской области более 90 тысяч детей до 16 лет получат допвыплаты по указу президента 25.06.2020, 14:080 Гелена Самохвалова: Самыми активными в этом году станут туристы до 30 лет 25.06.2020, 13:550 МегаФон запускает «Онлайн-мониторинг воды» 25.06.2020, 13:460 Стало известно, когда в России могут открыться кинотеатры
25.06.2020, 13:450 Виктор Остренко отметил серьезный подход облизбиркома к организации голосования по Конституции 25.06.2020, 13:260 Командир взвода и врач требуются в псковскую Росгвардию 25.06.2020, 13:210 Псковский Росреестр 26 июня проведет две «горячих линии» 25.06.2020, 13:170 Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились
25.06.2020, 13:130 Пьяный красногородец попытался похитить велосипед, чтобы купить алкоголь 25.06.2020, 13:080 Начался ремонт участка Северного обхода Пскова 25.06.2020, 13:062 Юрий Сорокин: Голосуя за поправки в Конституцию, я голосую за будущее наших детей 25.06.2020, 13:040 Названа одна из самых больших проблем региональной туротрасли
25.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.06.2020, 12:590 Владельцы торговых павильонов в Любятово устраняют недостатки по благоустройству 25.06.2020, 12:570 Готовить детей к началу учебного года 1 сентября призвал губернатор Псковской области 25.06.2020, 12:550 Мы познаем мир
25.06.2020, 12:310 Новые материалы к годовщине парада Победы опубликовал Пушкинский заповедник 25.06.2020, 12:260 Медали «За особые успехи в учении» получили 11 выпускников Псковского района 25.06.2020, 12:234 Александр Котов: Заложенные в Конституцию нормы не меняются длительное время 25.06.2020, 12:210 Около 200 человек эвакуировано из торгового центра в Пскове
25.06.2020, 12:190 Продлен прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле» 25.06.2020, 12:120 Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска 25.06.2020, 12:090 Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России 25.06.2020, 11:590 «Сообразим на троих»: Старт голосования по поправкам в Конституцию и очередной пакет мер соцподдержки
25.06.2020, 11:540 Стоимость ОСАГО снизилась в Псковской области 25.06.2020, 11:510 Псковского подростка будут судить за продажу несуществующих товаров в Интернете 25.06.2020, 11:450 База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле 25.06.2020, 11:310 Гранаты и артснаряды обезврежены в Великих Луках и под Себежем
25.06.2020, 11:291 С директором Пустошкинского центра культуры досрочно расторгли трудовой договор 25.06.2020, 11:257 Профсоюзный активист о поправках в Конституцию: Пора и нам на себя взять ответственность за свою жизнь 25.06.2020, 11:190 15 человек эвакуировали при пожаре в Великих Луках 25.06.2020, 11:160 Следователи устанавливают родственников погибшего от рук нацистов в Моглино бойца
25.06.2020, 11:101 Мужчина сгорел в нежилом доме в Пскове 25.06.2020, 10:530 Участки для голосования по Конституции в Псковской области работают с соблюдением мер безопасности 25.06.2020, 10:488 Губернатор Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 10:400 На Рижском проспекте ремонтируют полосы дороги для движения в центр
25.06.2020, 10:342 Почти 90% читателей ПЛН считают Псков неудобным для слабовидящих горожан 25.06.2020, 10:260 Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 18 млн 25.06.2020, 10:120 «Мазда» и «Шевроле» столкнулись в Пскове на перекрестке Советской и Некрасова 25.06.2020, 10:080 «Гайд-парк»: Псковский Молодежный парламент о поправках в Конституцию
25.06.2020, 09:580 Псковские депутаты рассмотрели вопрос о продлении налоговых каникул для СНТ 25.06.2020, 09:371 Россиянам напомнили о новой сокращенной рабочей неделе 25.06.2020, 09:250 Житель Бежаницкого района наказан за ложный донос об угоне автомобиля 25.06.2020, 09:176 Конституция2020: На старт, внимание, марш!
25.06.2020, 09:140 Сотрудникам невельской организации не выплатили зарплату на сумму более 1,3 млн рублей 25.06.2020, 08:590 Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне 25.06.2020, 08:502 615 участков для голосования по Конституции открылись в Псковской области 25.06.2020, 08:373 ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе
25.06.2020, 08:240 «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы молодых россиян 25.06.2020, 08:080 В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду 25.06.2020, 07:500 Росавиация представила план по возобновлению международных полетов 25.06.2020, 07:390 Российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах
25.06.2020, 07:270 В Псковской области ликвидированы два очага коронавируса 25.06.2020, 07:171 37 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области 25.06.2020, 07:008 В Псковской области начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ 24.06.2020, 23:003 Женщина стала виновницей ДТП с четырьмя иномарками под Псковом
24.06.2020, 22:313 Михаил Ведерников призвал глав городских и сельских поселений к инициативности и поддержке ТОС 24.06.2020, 22:131 В Евросоюзе изменятся существующие 30 лет правила акциза на алкоголь 24.06.2020, 21:540 Скончалась преподаватель Псковского агротехнического колледжа Юлия Архипова 24.06.2020, 21:247 Путин рассказал, кому нет места в окружении президента
24.06.2020, 21:160 Фотофакт: Гельдтову баню огораживают забором 24.06.2020, 21:000 «Лучи Победы» осветят окна псковичей вечером 24 июня 24.06.2020, 20:550 Участок Гдовского шоссе в Псковском районе может быть выпрямлен 24.06.2020, 20:402 У половины вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем могут быть нарушения - эксперты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.